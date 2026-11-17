Un pilot militar sârb a murit marți într-un tragic accident aviatic, după ce avionul de luptă MiG-29 pe care îl pilotase s-a prăbușit la nord-vest de capitala țării.
Anunțul despre accidentul aviatic a făcut de Ministerul Apărării al Serbiei. Aeronava aparținea brigăzii aviatice 204, care este staționată la baza aeriană Batajnica. Aeronava s-a prăbușit lângă Stara Pazova, la 31 kilometri nord-vest de Belgrad.
Pilotul cu gradul de maior pe nume Goran Bulajic, cel care a murit în accident, avea 53 de ani. În urma sa a lăsat doi copii orfani de tată. Autoritățile din Serbia au constituit două comisii pentru a investiga accidentul aviatic.
Cauza prăbușirii aeronavei n-a fost încă stabilită. Nu este primul accident aviatic în care este implicat un avion MiG-29. Forțele aeriene sârbe au operat 14 avioane MiG-29, fabricate între 1987 și 1991. De la obținerea independenței în 2006, Serbia a avut 14 accidente aeriene cu 17 morți, implicând 12 avioane și două elicoptere.
MiG-29 este un avion de luptă supersonic de fabriație sovietică și utilizat de forțe aeriene din Rusia, Serbia, India, Algeria, Ucraina , Peru, Turkmenistan și Uzbekistan.
Serbia plănuiește să înlocuiască 14 avioane MiG-29 cu avioane de vânătoare Dassault Rafale F4 de producție franceză, cumpărate din 2024 la prețul de 2,7 miliarde de euro. Acestea vor fi livrate în 2028.
Fostul președinte, Aleksandar Vucic, care a avut relații de prietenie cu omologul său rus Vladimir Putin, a fost cel care a achiziționat avioanele franțuzești. În 2026, el a demisionat din funcția de președinte și a convocat alegeri parlamentate anticipate, sperând că va căpăta funcția de premier. Fără succes, însă – alianța „Serbia Unită” pe care a condus-o a pierdut alegerile în fața noii formațiuni „Lista Studenților”.
MiG-29, dezvoltat de biroul de proiectare Mikoian, este un avion de vânătoare cu reacție din generația a patra. Se presupune că poate contracara aeronavele de luptă americane F-15 Eagle și F-16 Fighting Falcon.
Din anul 1981, au fost fabricate 1.600 de exemplare. MiG-29 are o lungă istorie operațională, aeronava fiind utilizată în:
Anul acesta, Iranul a folosit aeronave MiG-29 pentru a intercepta rachetele americane și israeliene și a ataca dronele de recunoaștere.Se estimează că în 2026 mai sunt 728 de exemplare funcționale la nivel global.
Sursa Foto: Forțele aeriene ale Serbiei