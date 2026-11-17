Un pilot militar sârb a murit marți într-un tragic accident aviatic, după ce avionul de luptă MiG-29 pe care îl pilotase s-a prăbușit la nord-vest de capitala țării.

Anunțul despre accidentul aviatic a făcut de Ministerul Apărării al Serbiei. Aeronava aparținea brigăzii aviatice 204, care este staționată la baza aeriană Batajnica. Aeronava s-a prăbușit lângă Stara Pazova, la 31 kilometri nord-vest de Belgrad.

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Cine era pilotul decedat în accidentul aviatic din Serbia?

Pilotul cu gradul de maior pe nume Goran Bulajic, cel care a murit în accident, avea 53 de ani. În urma sa a lăsat doi copii orfani de tată. Autoritățile din Serbia au constituit două comisii pentru a investiga accidentul aviatic.

Cauza prăbușirii aeronavei n-a fost încă stabilită. Nu este primul accident aviatic în care este implicat un avion MiG-29. Forțele aeriene sârbe au operat 14 avioane MiG-29, fabricate între 1987 și 1991. De la obținerea independenței în 2006, Serbia a avut 14 accidente aeriene cu 17 morți, implicând 12 avioane și două elicoptere.

MiG-29 este un avion de luptă supersonic de fabriație sovietică și utilizat de forțe aeriene din Rusia, Serbia, India, Algeria, Ucraina , Peru, Turkmenistan și Uzbekistan.

Serbia înlocuiește avioanele sovietice vechi cu avioane franțuzești

Serbia plănuiește să înlocuiască 14 avioane MiG-29 cu avioane de vânătoare Dassault Rafale F4 de producție franceză, cumpărate din 2024 la prețul de 2,7 miliarde de euro. Acestea vor fi livrate în 2028.

Fostul președinte, Aleksandar Vucic, care a avut relații de prietenie cu omologul său rus Vladimir Putin, a fost cel care a achiziționat avioanele franțuzești. În 2026, el a demisionat din funcția de președinte și a convocat alegeri parlamentate anticipate, sperând că va căpăta funcția de premier. Fără succes, însă – alianța „Serbia Unită” pe care a condus-o a pierdut alegerile în fața noii formațiuni „Lista Studenților”.

Despre aeronava de luptă sovietică MiG-29 și istoria operațională

MiG-29, dezvoltat de biroul de proiectare Mikoian, este un avion de vânătoare cu reacție din generația a patra. Se presupune că poate contracara aeronavele de luptă americane F-15 Eagle și F-16 Fighting Falcon.

Din anul 1981, au fost fabricate 1.600 de exemplare. MiG-29 are o lungă istorie operațională, aeronava fiind utilizată în:

Invazia rusă a Georgiei din 2008

intervenția rusă din Siria în 2015

în Invazia rusă a Ucrainei din 2022

Războiul Kargil dintre India și Pakistan în 1999

Războiul Civil Libian și Războiul Civil Sirian din 2011

Invazia Kuweitului de către Irak în 1991

Răzbiiul din Darfur

Războiul Civil Sudanez din 2023

Războaiele Iugoslaviei.

Anul acesta, Iranul a folosit aeronave MiG-29 pentru a intercepta rachetele americane și israeliene și a ataca dronele de recunoaștere.Se estimează că în 2026 mai sunt 728 de exemplare funcționale la nivel global.

Sursa Foto: Forțele aeriene ale Serbiei