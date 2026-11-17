O investiție de 100.000 de euro făcută de municipalitatea din Oradea într-o aplicație de inteligență artificială pentru Spitalul Județean Bihor nu a produs, după doi ani, rezultatele promise. Chatbot-ul destinat pacienților oferă informații eronate, iar modulele concepute pentru medici și pentru conducerea unității medicale nu au devenit pe deplin funcționale, potrivit unei investigații publicate de Bihoreanul.

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Proiectul Zenaios, dezvoltat de compania asociată cu milionarul american George Haber și medicul Horea Timiș, a fost prezentat în 2024 drept o soluție care urma să modernizeze activitatea spitalului. Aplicația trebuia să includă trei componente: un asistent virtual pentru pacienți, un instrument de sprijin pentru personalul medical și un modul de analiză destinat managementului unității.

Chatbot-ul Zena a confundat numele medicilor

În centrul proiectului destinat pacienților se află chatbot-ul Zena, disponibil pe site-ul Spitalului Județean Bihor. Acesta ar fi trebuit să ofere informații despre programări, consultații, investigații și diferite afecțiuni.

Testele realizate de jurnaliștii Bihoreanul au scos însă la iveală mai multe deficiențe. La solicitări concrete privind programarea la Chirurgie, chatbot-ul oferea inițial doar un link către pagina de programări online și numărul centralei spitalului.

Mai mult, aplicația furniza informații greșite despre conducerea unor secții. Întrebată cine este șeful secției de Urologie, Zena indica numele medicului Crenguța Oncu, deși funcția este ocupată de medicul Bogdan Feciche. Ulterior, după ce publicația a cerut explicații dezvoltatorilor, chatbot-ul a fost modificat și a ajuns să răspundă că nu cunoaște numele șefului secției.

Nici celelalte componente nu au ajuns la nivelul promis. În secțiile incluse în proiectul-pilot, aplicația colectează informații, dar nu oferă încă răspunsuri utile personalului medical, iar modulul destinat conducerii spitalului nu este utilizat.

Ce s-a întâmplat cu cei 100.000 de euro

Finanțarea a fost acordată în noiembrie 2024 prin intermediul asociației Make IT in Oradea, care susține proiecte din domeniul tehnologiei. Potrivit investigației, suma nu a reprezentat achiziția directă a aplicației, ci un împrumut acordat companiei Zenaios SRL, care poate fi convertit ulterior în participații. În cazul în care conversia nu are loc, firma trebuie să ramburseze banii, cu dobândă.

Datele financiare citate de publicație arată că societatea a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri zero, un singur angajat, o pierdere de 20.898 de lei și datorii totale de 817.455 de lei.

O altă problemă semnalată este că firma românească Zenaios SRL nu deține aplicația, ci doar o licență de utilizare. Drepturile asupra produsului aparțin companiei americane Zenaios Inc., controlată de George Haber.

Asociația Make IT in Oradea a transmis că proiectul se află în dezvoltare activă și că primește rapoarte trimestriale de la companie. Reprezentanții acesteia nu au prezentat însă date concrete despre numărul pacienților ajutați, timpul economisit de personal sau reducerea cheltuielilor spitalului.

Dezvoltatorii au dus aplicația și la Timișoara

Între timp, compania a început colaborări cu Spitalul Județean „Pius Brînzeu” și Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. Horea Timiș a declarat pentru Bihoreanul că proiectul a pornit de la Oradea, dar a fost extins ulterior în Timișoara, unde ar fi fost dezvoltat la o scară mai mare.

Potrivit acestuia, contractele încheiate cu cele două spitale din Timișoara au o valoare de aproximativ 150.000 de euro. Dezvoltatorul a promis că aplicația Zena va reveni și la Oradea, cu funcționalități îmbunătățite, posibil în luna decembrie.

Managerul Spitalului Județean Bihor, Gheorghe Carp, a recunoscut că rezultatele parteneriatului nu sunt încă vizibile. Acesta a declarat că va fi mulțumit de proiect atunci când va putea vedea efectele concrete ale investiției.

Investigația Bihoreanul semnalează și probleme mai generale de digitalizare la spitalul orădean. Modulul online pentru accesarea rezultatelor analizelor nu funcționează corespunzător, iar dosarul medical virtual al pacienților se află încă în lucru.