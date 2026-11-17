Statele Unite au emis un avertisment de securitate pentru cetățenii americani care locuiesc sau călătoresc în Europa, în contextul apropierii sărbătorilor de iarnă.

Ambasada SUA la Sofia atrage atenția că târgurile de Crăciun, centrele comerciale, aeroporturile, gările și alte locuri aglomerate ar putea deveni ținte pentru grupări teroriste sau infractori. Autoritățile americane recomandă vigilență sporită, avertizând că eventualele atacuri s-ar putea produce fără semnale prealabile.

Mesajul Ambasadei SUA:

”Pe măsură ce se apropie sezonul sărbătorilor, cetățenii americani ar trebui să rămână vigilenți față de mediul înconjurător și să aplice măsuri solide de securitate personală și conștientizare a situației. Adunările numeroase și evenimentele publice pot reprezenta o țintă de oportunitate pentru grupările teroriste și infractori. Teroriștii — inclusiv actorii singuratici — pot ataca fără niciun avertisment sau cu unul minim, vizând locații turistice precum piețe, noduri de transport, centre comerciale, lăcașuri de cult și alte zone publice.

Cetățenii americani ar trebui să dea dovadă de vigilență sporită la festivalurile și evenimentele de sărbători, precum și în alte locații cu mulțimi mari de oameni. Vizitatorii zonelor turistice aglomerate și populare trebuie să acorde o atenție deosebită împrejurimilor și să urmeze întotdeauna instrucțiunile poliției și ale echipelor de intervenție în situații de urgență.

Perturbările călătoriilor și ale vieții de zi cu zi rămân posibile în întreaga Europă în perioada sărbătorilor. Grevele și demonstrațiile au avut loc cu o frecvență mai mare în ultimele luni. În noiembrie, alerte false cu bombă au vizat aviația civilă din numeroase țări europene, perturbând zborurile. Americanii ar trebui să monitorizeze știrile locale în timpul călătoriilor de sărbători în străinătate pentru a rămâne informați cu privire la evenimentele sau evoluțiile locale care ar putea afecta transportul sau viața cotidiană. Încurajăm toți cetățenii americani aflați în străinătate să se înscrie în Programul de Înregistrare a Călătorilor Inteligenți (Smart Traveler Enrollment Program – STEP) pentru a primi cele mai recente actualizări de securitate pentru destinațiile lor.

Ce măsuri trebuie să ia cetățenii

Măsuri de luat:

Rămâneți vigilenți. Evitați demonstrațiile și zonele cu o activitate semnificativă a poliției. Fiți atenți la ceea ce se întâmplă în jurul dumneavoastră. Păstrați o atitudine discretă (keep a low profile). Asigurați-vă corespunzător obiectele de valoare în genți sau asupra dumneavoastră atunci când vă aflați în public. Contactați compania aeriană pentru a verifica dacă există perturbări ale planurilor dumneavoastră de călătorie. Dacă vă aflați într-o locație care este evacuată sau într-un zbor care este deviat, vă rugăm să urmați indicațiile oferite de oficialii locali sau de personal. Informați-vă familia, prietenii și alte persoane de încredere cu privire la planurile dumneavoastră de călătorie și păstrați legătura. Monitorizați știrile locale și urmați instrucțiunile autorităților locale. Înscrieți-vă în Programul de Înregistrare a Călătorilor Inteligenți (STEP). Urmăriți Departamentul de Stat pe X și Facebook”.

