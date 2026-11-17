Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, anunță investiții pentru racordarea la gaze a aproximativ 20.000 de locuințe din București, care folosesc acum combustibili solizi. Primarul estimează că întregul oraș va fi conectat la rețea în circa 3 ani. Anunțul a fost făcut după o discuție cu ministrul Mediului, Natalia Intotero, privind calitatea aerului.

Discuțiile tehnice au fost purtate în cursul zilei de miercuri, 17 noiembrie 2026. Au fost abordate măsuri concrete, precum și un program guvernamental de finanțare prin care să fie eliminată arderea combustibililor solizi.

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„Am avut astăzi o discuție tehnică cu doamna ministră a Mediului, Natalia Intotero, cu privire la Planul Integrat de Calitate a Aerului (PICA) pentru municipiul București.

Am discutat despre măsuri concrete și despre un program guvernamental de finanțare prin care să eliminăm arderea combustibililor solizi (în sobele în care oamenii ard iarna tot ce le pică în mână) și să dezvoltăm un program de branșare la gaze, dedicat zonelor din București care nici până astăzi nu au fost branșate.

Primăria va veni cu un astfel de program de investiții, la care oamenii se vor putea înscrie voluntar. Ne propunem ca, în aproximativ trei ani, întregul oraș să fie branșat la gaze. În acest moment, avem aproximativ 20.000 de locuințe nebranșate, care se încălzesc cu combustibili solizi”, a notat Ciprian Ciucu pe Facebook.

Ciprian Ciucu: „Aerul poluat generează multă suferință”

Ciprian Ciucu a mai spus că a cerut publicarea normelor pentru aplicarea Legii mobilității urbane durabile. Totodată, a semnat o scrisoare adresată comisarului european pentru mediu, Jessika Roswall, prin care Bucureștiul își asumă măsuri pentru reducerea poluării aerului. Edilul a mai precizat că măsurile asumate ar putea reduce sancțiunile financiare suportate de România în dosarul european privind poluarea aerului. El a atras atenția și asupra problemelor care apar în urma aerului poluat.

„Am mai discutat despre necesitatea ca Ministerul Mediului și Ministerul Dezvoltării să publice normele de aplicare a Legii nr. 155/2023 privind mobilitatea urbană durabilă, care face referire și la 13 municipii din România, printre care și Bucureștiul.

De asemenea, am semnat o scrisoare comună consistentă, adresată doamnei Jessika Roswall, comisar european pentru mediu, prin care ne-am angajat să punem în aplicare măsurile de reducere a surselor de poluare a aerului din București.

Astfel, prin acest angajament, pe care trebuie să-l dovedim prin fapte, încercăm să reducem penalizările financiare pe care le va suporta România din cauza procedurii de infringement privind calitatea aerului, în urma căreia România a fost trimisă de Comisia Europeană în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Dincolo de normele europene sau naționale, aerul poluat generează multă suferință: cancer, boli cardiovasculare și respiratorii, decese premature. Trebuie să facem ceea ce este corect pentru noi înșine, pentru copiii și concitadinii noștri, nu pentru că ne-o cer reglementările!”, a mai notat Ciprian Ciucu.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto