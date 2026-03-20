Conflictul din Orientul Mijlociu reamintește că regiunea nu este estențială doar pentru aprovizionarea globală cu petrol și gaze, ci și pentru pasagerii aerieni din întrega lume, scrie The Economist. Publicația avertizează că impactul asupra industriei aeriene globale ar putea persista mult după încheierea războiului.

Războiul din Orientul Mijlociu perturbă traficul aerian internațional, ridică prețurile combustibilului și schimbă harta competitivă a aviației. În ultimii 20 de ani, „super-conectorii” Golfului, companiile aeriene Emirates, Etihad și Qatar Airways, au ajutat pasagerii să călătorească între Europa, Asia și Africa. În contextul conflictului, zeci de mii dintre acești pasageri au rămas blocați în ultimele două săptămâni, iar eforturile de reluare a zborurilor au fost lente.

Înainte de începerea conflictului, IATA, o organizație profesională, estima că regiunea va aduce 17% din profitul net de 41 miliarde dolari preconizat pentru industria globală a aviației în 2026. De asemenea, dezvoltarea Dubaiului ca destinație turistică și de afaceri înseamnă că aproximativ jumătate dintre pasagerii Emirates, al doilea cel mai mare transportator internațional din lume, au ca destinație finală orașul. După încheierea conflictului, pasagerii s-ar putea întoarce în aeroporturile din Golf atrași de reduceri considerabile, însă traficul turistic va fi greu de recuperat.

Care sunt principalele piedici ale companiilor aeriene

Alte companii aeriene care tranzitează zona trebuie să-și modifice rutele. Transportatorii europeni care zboară către sudul Asiei au fost nevoiți să evite spațiul aerian rus după începutul războiului din Ucraina în 2022, motiv pentru care tranzitarea Orientului Mijlociu devenise o alternativă populară. Acum, ocolirea unei noi zone de conflict crește timpul de zbor și consumul de combustibil. Impactul este sever pentru companiile aeriene deoarece prețul petrolului brut este în prezent în jur de 100 de dolari pe baril, comparativ cu aproximativ 70 de dolari înainte de izbucnirea confilictului.

Diferența de preț dintre combustibilul pentru avioane și petrolul brut, cunoscută sub numele de „crack spread”, a crescut considerabil, mai ales pentru că 20% din combustibilul pentru avioanele din întreaga lume trece prin Strâmtoarea Ormuz. Cei mai afectați vor fi operatorii zborurilor low-cost deoarece combustibilul reprezintă aproape 35% din costuri, comparativ cu aproximativ 20% pentru companiile aeriene tradiționale. Ca răspuns la scumpirea combustibilului, unele companii încep să anuleze zboruri. Air New Zealand, de exemplu, va elimina aproximativ 1.100 de zoburi până la începutul lunii mai. De alftel, specialiștii de la Deutsche Banl avertizează că pierderile ar putea ajunge la zeci de miliarde de dolari dacă prețurile combustibilului rămân ridicate.

