The Economist avertizează că prețul ridicat al combustibilului va schimba harta competitivă a aviației. Cât de afectată este industria aeriană din cauza războiului din Orientul Mijlociu

The Economist avertizează că prețul ridicat al combustibilului va schimba harta competitivă a aviației. Cât de afectată este industria aeriană din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Conflictul din Orientul Mijlociu reamintește că regiunea nu este estențială doar pentru aprovizionarea globală cu petrol și gaze, ci și pentru pasagerii aerieni din întrega lume, scrie The Economist. Publicația avertizează că impactul asupra industriei aeriene globale ar putea persista mult după încheierea războiului. 

Războiul din Orientul Mijlociu perturbă traficul aerian internațional, ridică prețurile combustibilului și schimbă harta competitivă a aviației. În ultimii 20 de ani, „super-conectorii” Golfului, companiile aeriene Emirates, Etihad și Qatar Airways, au ajutat pasagerii să călătorească între Europa, Asia și Africa. În contextul conflictului, zeci de mii dintre acești pasageri au rămas blocați în ultimele două săptămâni, iar eforturile de reluare a zborurilor au fost lente.

Înainte de începerea conflictului, IATA, o organizație profesională, estima că regiunea va aduce 17% din profitul net de 41 miliarde dolari preconizat pentru industria globală a aviației în 2026. De asemenea, dezvoltarea Dubaiului ca destinație turistică și de afaceri înseamnă că aproximativ jumătate dintre pasagerii Emirates, al doilea cel mai mare transportator internațional din lume, au ca destinație finală orașul. După încheierea conflictului, pasagerii s-ar putea întoarce în aeroporturile din Golf atrași de reduceri considerabile, însă traficul turistic va fi greu de recuperat.

Care sunt principalele piedici ale companiilor aeriene

Alte companii aeriene care tranzitează zona trebuie să-și modifice rutele. Transportatorii europeni care zboară către sudul Asiei au fost nevoiți să evite spațiul aerian rus după începutul războiului din Ucraina în 2022, motiv pentru care tranzitarea Orientului Mijlociu devenise o alternativă populară. Acum, ocolirea unei noi zone de conflict crește timpul de zbor și consumul de combustibil. Impactul este sever pentru companiile aeriene deoarece prețul petrolului brut este în prezent în jur de 100 de dolari pe baril, comparativ cu aproximativ 70 de dolari înainte de izbucnirea confilictului.

Diferența de preț dintre combustibilul pentru avioane și petrolul brut, cunoscută sub numele de „crack spread”, a crescut considerabil, mai ales pentru că 20% din combustibilul pentru avioanele din întreaga lume trece prin Strâmtoarea Ormuz. Cei mai afectați vor fi operatorii zborurilor low-cost deoarece combustibilul reprezintă aproape 35% din costuri, comparativ cu aproximativ 20% pentru companiile aeriene tradiționale. Ca răspuns la scumpirea combustibilului, unele companii încep să anuleze zboruri. Air New Zealand, de exemplu, va elimina aproximativ 1.100 de zoburi până la începutul lunii mai. De alftel, specialiștii de la Deutsche Banl avertizează că pierderile ar putea ajunge la zeci de miliarde de dolari dacă prețurile combustibilului rămân ridicate.

ECONOMIE Nicușor Dan: Firmele din Uniunea Europeană vor funcționa pe o reglementare identică în toate cele 27 de state europene
08:11
Nicușor Dan: Firmele din Uniunea Europeană vor funcționa pe o reglementare identică în toate cele 27 de state europene
NEWS ALERT Pregătiți-vă pentru un nou val de scumpiri! După ce a explodat prețul carburanților, urmează cel al pâinii. Alimentul de bază este așteptat să crească cu 10%
17:11
Pregătiți-vă pentru un nou val de scumpiri! După ce a explodat prețul carburanților, urmează cel al pâinii. Alimentul de bază este așteptat să crească cu 10%
FLASH NEWS Ministerul Finanțelor nu s-a înțeles cu băncile. A respins toate ofertele la licitația de obligațiuni de stat prin care voia să atragă 600 mil. lei
16:34
Ministerul Finanțelor nu s-a înțeles cu băncile. A respins toate ofertele la licitația de obligațiuni de stat prin care voia să atragă 600 mil. lei
ECONOMIE Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, avertizează: „Dacă nu corectăm deficitul bugetar, pierdem tot ce am câștigat în ultimele luni”
16:06
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, avertizează: „Dacă nu corectăm deficitul bugetar, pierdem tot ce am câștigat în ultimele luni”
APĂRARE Cum arată forțele militare ale României și pe ce loc se află Armata la nivel global. Punctele forte și punctele slabe ale Apărării
08:00, 19 Mar 2026
Cum arată forțele militare ale României și pe ce loc se află Armata la nivel global. Punctele forte și punctele slabe ale Apărării
CONTROVERSĂ Atentat la siguranța energetică națională și regională? Avertisment pe piața petrolieră: „Compania MOL din Ungaria vrea să umple România cu petrol rusesc” / Explicații contradictorii de la Ministerul Energiei, Cancelaria premierului și Autoritatea Vamală
06:00, 19 Mar 2026
Atentat la siguranța energetică națională și regională? Avertisment pe piața petrolieră: „Compania MOL din Ungaria vrea să umple România cu petrol rusesc” / Explicații contradictorii de la Ministerul Energiei, Cancelaria premierului și Autoritatea Vamală
Mediafax
Fostul șef PNL Neamț, George Lazăr, condamnat în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare
Digi24
Chuck Norris a murit. Îndrăgitul actor avea 86 de ani
Cancan.ro
Ultima oră! ANM a modificat prognoza meteo. Ce se întâmplă în următoarele ore
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
Ce pensie vor primi cei care au avut toată viața salariul minim
Mediafax
Reforma ajutorului extern. SUA înființează Biroul pentru Dezastre și Răspuns Umanitar
Click
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Oana Ciocan a ajuns la medic după separarea de Jador! Băiețelul lor, pe primul loc
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 – Cele mai sexy vedete din România trecute de 50 de ani. Ce mănâncă și la ce trucuri apelează
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
Descopera.ro
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit ceva neașteptat despre rechinii-taur
FLASH NEWS Radu Marinescu: „Banii tăiați de la plata restanțelor din Justiție trebuie achitați”
16:09
Radu Marinescu: „Banii tăiați de la plata restanțelor din Justiție trebuie achitați”
CONTROVERSĂ Polițiștii din Emirate au arestat peste 100 de persoane pentru că au publicat informații „înșelătoare” despre „evenimentele actuale” pe internet
16:06
Polițiștii din Emirate au arestat peste 100 de persoane pentru că au publicat informații „înșelătoare” despre „evenimentele actuale” pe internet
FLASH NEWS După operațiunea din Mexic care l-a ucis pe El Mencho, un cetățean american conduce acum principalul cartel de droguri din Mexic
16:00
După operațiunea din Mexic care l-a ucis pe El Mencho, un cetățean american conduce acum principalul cartel de droguri din Mexic
STATISTICĂ Ce audiență a avut Dragoș Pătraru în prima ediție după revenirea la TVR
15:47
Ce audiență a avut Dragoș Pătraru în prima ediție după revenirea la TVR
FLASH NEWS Franța confiscă încă un petrolier care ar face parte din flota fantomă a Rusiei. Macron: „Războiul din Iran nu ne va distrage de la Ucraina“
15:30
Franța confiscă încă un petrolier care ar face parte din flota fantomă a Rusiei. Macron: „Războiul din Iran nu ne va distrage de la Ucraina“
FLASH NEWS Descinderi DIICOT în București. Monede din aur de sute de mii de euro, găsite în urma perchezițiilor
15:28
Descinderi DIICOT în București. Monede din aur de sute de mii de euro, găsite în urma perchezițiilor

