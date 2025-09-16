Trump a găsit cumpărător pentru platforma chineză TIKTOK /„Voi discuta cu președintele Xi Jinping”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat, marți, că a ajuns la un acord cu Administrația Xi Jinping pentru achiziționarea platformei online TikTok și a salutat avansarea relațiilor comerciale cu națiunea chineză.

”Avem un acord privind platforma TikTok, am ajuns la un acord cu China, voi discuta vineri cu președintele Xi Jinping pentru a confirma totul, am realizat un acord comercial foarte bun, sper că este bun pentru ambele țări, dar un acord foarte diferit de ceea ce am avut în trecut”, a afirmat Donald Trump înaintea vizitei de stat în Marea Britanie.

Întrebat cine va achiziționa platforma TikTok, președintele SUA a răspuns:

”Vom anunța acest lucru, companii foarte mari vor să cumpere, copiii o vor foarte mult, mă sună părinții, nu o vor pentru ei, ci pentru copii, îmi spun că, dacă nu rezolv, vor fi probleme mari pentru copii. Cred că va fi extraordinar, nu vreau să văd cum este aruncată valoarea pe fereastră. Este vorba de zeci de miliarde de dolari”.

Acordul privind statutul platformei video TikTok, care are 170 de milioane de utilizatori în Statele Unite, ar fi un progres major în discuțiile comerciale dintre Statele Unite și China, prima și a doua economie la nivel mondial. Donald Trump nu a anunțat specificitățile acordului cu Beijingul, care va necesita aprobarea Congresului de la Washington, în baza unei legi care solicită achiziționarea companiei chineze de către o firmă americană de teama riscurilor privind accesarea datelor cetățenilor americani de către autoritățile chineze.

Foto: Profimedia

