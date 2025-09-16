Prima pagină » Știri externe » O instanță din Italia a decis extrădarea în Germania a unuia dintre autorii atacului asupra Nord Stream /Avocatul vrea să facă apel

O instanță din Italia a decis extrădarea în Germania a unuia dintre autorii atacului asupra Nord Stream /Avocatul vrea să facă apel

16 sept. 2025, 15:17, Știri externe
O instanță din Italia a decis extrădarea în Germania a unuia dintre autorii atacului asupra Nord Stream /Avocatul vrea să facă apel

Curtea de Apel din orașul italian Bologna a aprobat, marți, extrădarea în Germania a unui fost militar ucrainean acuzat de implicare în atacul care a vizat gazoductele Nord Stream în septembrie 2022, deși avocatul suspectului intenționează să facă recurs.

Decizia de extrădare a fost luată marți, iar ucraineanul Serhii K., în vârstă de 49 de ani, urmează să fie extrădat rapid în Germania. Cu toate acestea, avocatul Nicola Canestrini intenționează să facă recurs la Curtea de Casație și Justiție.

”Au fost încălcate drepturile fundamentale, cel la un proces echitabil, condițiile detenției nu au fost respectate, nici imunitatea funcțională. Aceste principii nu pot fi sacrificate în numele cooperării judiciare automate”, a afirmat avocatul Nicola Canestrini, citat de agenția de presă ANSA.

Autoritățile germane au identificat șase cetățeni ucraineni suspectați că au comis atacurile asupra gazoductului Nord Stream și există indicii privind implicarea unor entități ale statului ucrainean. Principalul suspect, Serhiy K., a fost arestat în august de agenți ai poliției italiene în orașul Rimini.

Mișcarea de opoziție Sahra Wagenknecht (BSW) a solicitat audierea în Bundestag, Camera inferioară a Parlamentului Germaniei, a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru atacurile care au vizat gazoductele Nord Stream.

”Avem nevoie de crearea unei comisii de anchetă în Bundestag privind atacul asupra gazoductului Nord Stream, care este o formă de terorism de stat. Ar trebui audiat inclusiv președintele Volodimir Zelenski în Bundestag. Este absurd ca Germania să ofere Ucrainei asistență de miliarde de euro, dar să nu îi ceară niciodată explicații lui Volodimir Zelenski. Ar trebui să se pună și problema despăgubirilor”, a afirmat fosta deputată Sahra Wagenknecht, liderul partidului BSW.

Foto: Profimedia

Luxemburgul va recunoaște un stat PALESTINIAN/ Prim-ministrul și-a exprimat sprijinul pentru aplicarea soluției a două state

ANALIZĂ Oficial BCE: Economia UE și cea globală rămân reziliente, în pofida INCERTITUDINII /„Proiecțiile experților confirmă stabilitatea prețurilor”

Adrian Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga. Totul a PLECAT de la Cristi Chivu. „Are o frustrare pentru că el nu a avut niciodată șansa asta"
Adrian Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga. Totul a PLECAT de la Cristi Chivu. „Are o frustrare pentru că el nu a avut niciodată șansa asta"
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18:00. Se luptă sau nu Dinamo pentru titlu? Kopic a cerut noi transferuri
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18:00. Se luptă sau nu Dinamo pentru titlu? Kopic a cerut noi transferuri
Implicarea clanurilor interlope în „REVOLUȚIA" lui Călin Georgescu. Momentul în care tensiunile au atins apogeul: "Îi va prinde ca într-o menghină"
Implicarea clanurilor interlope în „REVOLUȚIA" lui Călin Georgescu. Momentul în care tensiunile au atins apogeul: "Îi va prinde ca într-o menghină"
Horoscop 17 septembrie 2025. GEMENII rezolvă o problemă importantă
Horoscop 17 septembrie 2025. GEMENII rezolvă o problemă importantă
Ce a discutat Bolojan cu reprezentanții BERD: Premierul cere SPRIJIN pentru modernizarea orașelor și atragerea fondurilor europene
Ce a discutat Bolojan cu reprezentanții BERD: Premierul cere SPRIJIN pentru modernizarea orașelor și atragerea fondurilor europene
Aparatul electrocasnic care este un „magnet" pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri reduc consumul de energie
Aparatul electrocasnic care este un „magnet" pentru GÂNDACI. Cum prevenim infestarea bucătăriei și ce trucuri reduc consumul de energie