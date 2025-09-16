O instanță din Italia a decis extrădarea în Germania a unuia dintre autorii atacului asupra Nord Stream /Avocatul vrea să facă apel

Curtea de Apel din orașul italian Bologna a aprobat, marți, extrădarea în Germania a unui fost militar ucrainean acuzat de implicare în atacul care a vizat gazoductele Nord Stream în septembrie 2022, deși avocatul suspectului intenționează să facă recurs.

Decizia de extrădare a fost luată marți, iar ucraineanul Serhii K., în vârstă de 49 de ani, urmează să fie extrădat rapid în Germania. Cu toate acestea, avocatul Nicola Canestrini intenționează să facă recurs la Curtea de Casație și Justiție.

”Au fost încălcate drepturile fundamentale, cel la un proces echitabil, condițiile detenției nu au fost respectate, nici imunitatea funcțională. Aceste principii nu pot fi sacrificate în numele cooperării judiciare automate”, a afirmat avocatul Nicola Canestrini, citat de agenția de presă ANSA.

Autoritățile germane au identificat șase cetățeni ucraineni suspectați că au comis atacurile asupra gazoductului Nord Stream și există indicii privind implicarea unor entități ale statului ucrainean. Principalul suspect, Serhiy K., a fost arestat în august de agenți ai poliției italiene în orașul Rimini.

Mișcarea de opoziție Sahra Wagenknecht (BSW) a solicitat audierea în Bundestag, Camera inferioară a Parlamentului Germaniei, a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru atacurile care au vizat gazoductele Nord Stream.

”Avem nevoie de crearea unei comisii de anchetă în Bundestag privind atacul asupra gazoductului Nord Stream, care este o formă de terorism de stat. Ar trebui audiat inclusiv președintele Volodimir Zelenski în Bundestag. Este absurd ca Germania să ofere Ucrainei asistență de miliarde de euro, dar să nu îi ceară niciodată explicații lui Volodimir Zelenski. Ar trebui să se pună și problema despăgubirilor”, a afirmat fosta deputată Sahra Wagenknecht, liderul partidului BSW.

Foto: Profimedia

