Rusia și Belarus simulează lansarea armelor NUCLEARE tactice rusești în cadrul exercițiilor militare comune Zapad 

16 sept. 2025, 15:45, Știri externe
Rusia și Belarus simulează lansarea armelor nucleare tactice rusești, cu ocazia desfășurării unor exerciții militare comune, a declarat, marți, președintele belarus, Alexandr Lukașenko.

Exercițiile militare au inclus racheta hipersonică Oreshnik a Rusiei, pe care a testat-o anul trecut în războiul din Ucraina.

Rusia și Belarus vor încheia, marți, exercițiile militare Zapad, care s-au desfășurat pe o perioadă de cinci zile.

Alexandr Lukașenko a declarat că este firesc ca armele nucleare tactice rusești să fie incluse în exercițiile Zapad.

„Exersăm totul acolo, iar ei știu asta, nu o ascundem. De la tragerea cu arme convenționale de calibru mic până la focoase nucleare. Din nou, trebuie să facem toate acestea. Altfel, de ce s-ar afla pe teritoriul belarus?”, a insistat Lukașenko.

„Nu plănuim absolut deloc să amenințăm pe nimeni cu aceste exerciții”, a explicat președintele Belarusului, citat de agenția de presă Reuters.

Rusia și Belarus resping acuzațiile Occidentului

Exercițiile militare, despre care analiștii occidentali spun că au fost concepute pentru a intimida Europa, au loc la câteva zile după ce forțele poloneze și NATO au denunțat intruziunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez. O dispută asemănătoare a izbucnit și după interceptarea unei drone rusești pe teritoriul României.

Varșovia și-a închis temporar granița cu Belarusul, ca măsură de precauție. Drept răspuns, Rusia a cerut Poloniei să „reconsidere decizia luată cât mai curând posibil”, denunțând „măsurile conflictuale” și o „politică de escaladare a tensiunilor”. Intruziunea a aproximativ 20 de drone în spațiul aerian polonez, în noapte de marți spre miercuri, a fost considerată deliberată de către Varșovia și aliații săi NATO.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că exercițiile militare „nu sunt îndreptate împotriva nimănui”.

