Rusia și Belarus simulează lansarea armelor NUCLEARE tactice rusești în cadrul exercițiilor militare comune Zapad 

Rusia și Belarus simulează lansarea armelor nucleare tactice rusești, cu ocazia desfășurării unor exerciții militare comune, a declarat, marți, președintele belarus, Alexandr Lukașenko.

Exercițiile militare au inclus racheta hipersonică Oreshnik a Rusiei, pe care a testat-o anul trecut în războiul din Ucraina.

Rusia și Belarus vor încheia, marți, exercițiile militare Zapad, care s-au desfășurat pe o perioadă de cinci zile.

Alexandr Lukașenko a declarat că este firesc ca armele nucleare tactice rusești să fie incluse în exercițiile Zapad.

„Exersăm totul acolo, iar ei știu asta, nu o ascundem. De la tragerea cu arme convenționale de calibru mic până la focoase nucleare. Din nou, trebuie să facem toate acestea. Altfel, de ce s-ar afla pe teritoriul belarus?”, a insistat Lukașenko. „Nu plănuim absolut deloc să amenințăm pe nimeni cu aceste exerciții”, a explicat președintele Belarusului, citat de agenția de presă Reuters.

Rusia și Belarus resping acuzațiile Occidentului

Exercițiile militare, despre care analiștii occidentali spun că au fost concepute pentru a intimida Europa, au loc la câteva zile după ce forțele poloneze și NATO au denunțat intruziunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez. O dispută asemănătoare a izbucnit și după interceptarea unei drone rusești pe teritoriul României.

Varșovia și-a închis temporar granița cu Belarusul, ca măsură de precauție. Drept răspuns, Rusia a cerut Poloniei să „reconsidere decizia luată cât mai curând posibil”, denunțând „măsurile conflictuale” și o „politică de escaladare a tensiunilor”. Intruziunea a aproximativ 20 de drone în spațiul aerian polonez, în noapte de marți spre miercuri, a fost considerată deliberată de către Varșovia și aliații săi NATO.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că exercițiile militare „nu sunt îndreptate împotriva nimănui”.

Foto: Profimedia

