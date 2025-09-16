Prima pagină » Știri externe » Google anunță INVESTIȚII masive în Marea Britanie /Planul prevede crearea de locuri de muncă și stimularea economiei

16 sept. 2025, 16:29, Știri externe
Compania americană Google a anunțat, marți, investiții masive în Marea Britanie, în cadrul unui plan de a răspunde cererii în creștere pentru servicii în domeniul inteligenței artificiale.

Investiția, care intervine în contextul în care Google deschide un nou centru de date în Waltham Cross, regiunea Hertfordshire, urmează să contribuie la crearea a mii de locuri de muncă, potrivit cotidianului The Guardian.

Rachel Reeves, ministrul britanic de Finanțe, care depune eforturi pentru stimularea economiei britanice, a afirmat că decizia Google reprezintă “un vot de încredere” acordat Marii Britanii.

Google a anunțat că va face investiții de cinci miliarde de lire sterline (6,82 de miliarde de dolari) în capital, cercetare și dezvoltare, ceea ce va include activități în domeniul sistemelor de inteligență artificială.

Compania din Silicon Valley a comunicat că planul de investiții are rolul de implementare a sistemelor de inteligență artificială în economia britanică și de a contribui la avansarea tehnologiei, la consolidarea securității cibernetice și a creării locurilor de muncă. Potrivit estimărilor Google, investițiile vor facilita crearea a 8.250 de locuri de muncă anual în Marea Britanie.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, își începe marți vizita de stat în Marea Britanie, iar, în acest context, compania OpenAI și producătorul de semiconductori Nvidia vor anunța investiții de miliarde de dolari în centre britanice de date.

Rachel Reeves va inaugura marți primul centru britanic de date în localitatea Waltham Cross, pe fondul cererii în creștere pentru servicii digitale.

Foto: Profimedia

