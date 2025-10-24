Un laureat Nobel explică de ce Europa pierde cursa tehnologică cu China și SUA: Nu am mai făcut inovații în high-tech. Suntem înțepeniți la mid-tech

Europenii nu ar trebui să le permită Statelor Unite și Chinei să devină lideri în materie de tehnologie, a spus laureatul Nobel pentru Economie din acest an, Philippe Aghion.

Economistul francez a avertizat că Europa ar putea pierde cursa tehnologică cu cele două puteri, potrivit France24.

„Cred că țările europene ar trebui să realizeze că nu ar trebui să le mai permitem Statelor Unite și Chinei să devină lideri tehnologici și să pierdem în fața lor”, le-a declarat Aghion reporterilor printr-un apel telefonic pe durata unei conferințe de presă la Stockholm.

Decalajul SUA-UE a crescut

El a spus că decalajul financiar s-a lărgit tot mai mult între SUA și zona euro din anii 1980. După o perioadă când Europa a fost depășită de SUA în ce privește PIB-ul pe cap de locuitor, între cel de-al Doilea Război Mondial și mijlocul anilor 1980, decalajul a devenit și mai mare.

„Motivul este că am eșuat să mai inovăm în domeniul high-tech. Am rămas înțepeniți pe mid-tech. Nu avem politici corespunzătoare și instituții pentru a inova în domeniul high-tech”, a spus el.

„Nu avem un ecosistem financiar corespunzător pentru inovare”, a mai spus Aghion, în vârstă de 69 de ani.

Cine sunt laureații Premiului Nobel pentru Economie

Joel Mokyr, Philippe Aghion şi Peter Howitt sunt cei trei cercetători câștigători ai Premiului Nobel pentru Economie. Cei trei au câştigat prestigiosul premiu pe 2025 pentru lucrările lor privind modul în care inovaţia şi forţele „distrugerii creative” pot stimula creşterea economică. Anunțul a fost făcut luni de Academia Regală Suedeză de Ştiinţe.

Lucrările câştigătorilor premiului explică modul în care tehnologia dă naştere la noi produse şi metode de producţie care le înlocuiesc pe cele vechi, ducând la un nivel de trai, sănătate şi calitate a vieţii mai bun pentru oamenii din întreaga lume, a declarat Academia, potrivit Reuters.

„În ultimele două secole, pentru prima dată în istorie, lumea a cunoscut o creştere economică susţinută. Acest lucru a scos un număr mare de oameni din sărăcie şi a pus bazele prosperităţii noastre”, a declarat, într-un comunicat, organismul care acordă premiul.

Laureaţii au arătat, de asemenea, că un astfel de progres nu poate fi considerat ca fiind de la sine înţeles.

„Stagnarea economică, şi nu creşterea, a fost norma în cea mai mare parte a istoriei omenirii. Lucrările lor arată că trebuie să fim conştienţi de ameninţările la adresa creşterii continue şi să le contracarăm”, a declarat Academia Regală Suedeză de Ştiinţe.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Ultimul premiu NOBEL acordat în acest an, decernat. Nobelul pentru Economie și teza revoluționară a trei cercetători. Premiu: 1,2 milioane de dolari