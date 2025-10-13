Joel Mokyr, Philippe Aghion şi Peter Howitt sunt cei trei cercetători câștigători ai Premiului Nobel pentru Economie. Cei trei au câştigat prestigiosul premiu pe 2025 pentru lucrările lor privind modul în care inovaţia şi forţele „distrugerii creative” pot stimula creşterea economică. Anunțul a fost făcut luni de Academia Regală Suedeză de Ştiinţe.

Câștigătorii Premiului Sveriges Riksbank în Științe Economice în Memoria lui Alfred Nobel pentru anul 2025, în valoare de 11 milioane de coroane suedeze (1,1 milioane de dolari), a fost acordat lui Joel Mokyr (jumătate) și, în mod comun, lui Philippe Aghion și Peter Howitt (cealaltă jumătate).

Laureații au fost recunoscuți pentru contribuțiile lor esențiale la explicarea modului în care inovația impulsionează creșterea economică susținută. Potrivit comunicatului de presă al Academiei Regale Suedeze de Științe, premiul subliniază rolul important al tehnologiei și al inovației în transformarea societăților moderne.

Prestigiosul premiu, cunoscut oficial sub numele de Premiul Sveriges Riksbank pentru Ştiinţe Economice în memoria lui Alfred Nobel, este ultimul premiu acordat în acest an şi are o valoare de 11 milioane de coroane suedeze (1,2 milioane de dolari).

Teza cercetătorilor vorbește despre faptul că tehnologia dă naştere la noi produse

Lucrările câştigătorilor premiului explică modul în care tehnologia dă naştere la noi produse şi metode de producţie care le înlocuiesc pe cele vechi, ducând la un nivel de trai, sănătate şi calitate a vieţii mai bun pentru oamenii din întreaga lume, a declarat Academia, potrivit Reuters.

„În ultimele două secole, pentru prima dată în istorie, lumea a cunoscut o creştere economică susţinută. Acest lucru a scos un număr mare de oameni din sărăcie şi a pus bazele prosperităţii noastre”, a declarat, într-un comunicat, organismul care acordă premiul.

Laureaţii au arătat, de asemenea, că un astfel de progres nu poate fi considerat ca fiind de la sine înţeles.

„Stagnarea economică, şi nu creşterea, a fost norma în cea mai mare parte a istoriei omenirii. Lucrările lor arată că trebuie să fim conştienţi de ameninţările la adresa creşterii continue şi să le contracarăm”, a declarat Academia Regală Suedeză de Ştiinţe.

Cine sunt cei trei cercetători laureați cu Nobelul pentru Economie

Joel Mokyr este profesor la Universitatea Northwestern din Evanston, Statele Unite, iar Philippe Aghion este profesor la Colegiul Franţei şi INSEAD din Paris, precum şi la Şcoala de Economie şi Ştiinţe Politice din Londra, Marea Britanie. La rândul său, Peter Howitt este profesor la Universitatea Brown din Providence, Statele Unite.

„Joel Mokyr a folosit observaţii istorice pentru a identifica factorii necesari pentru o creştere susţinută bazată pe inovaţii tehnologice”, a declarat John Hassler, membru al Comitetului Nobel.

Premiul pentru Economie acordat pentru prima dată în 1969

Premiul pentru Economie a fost instituit mult mai târziu, fiind acordat pentru prima dată în 1969, când a fost câştigat de norvegianul Ragnar Frisch şi olandezul Jan Tinbergen pentru lucrările lor în domeniul modelării economice dinamice. Fratele lui Tinbergen, Nikolaas, a câştigat şi el un premiu, în 1973, pentru medicină.

Premiul pentru economie de anul trecut a fost acordat academicienilor americani Simon Johnson, James Robinson şi Daron Acemoglu pentru cercetările care au explorat relaţia dintre colonizare şi înfiinţarea instituţiilor publice, pentru a explica de ce unele ţări sunt împotmolite în sărăcie de zeci de ani.

Sursă foto: Academia Regală Suedeză de Ştiinţe

