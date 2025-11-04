Prima pagină » Economic » Veste SURPRIZĂ din Spania: Digi România ar putea să fie vândut unei companii spaniole de telecomunicații. Suma vehiculată este de miliarde de euro

Veste SURPRIZĂ din Spania: Digi România ar putea să fie vândut unei companii spaniole de telecomunicații. Suma vehiculată este de miliarde de euro

04 nov. 2025, 15:16, Economic
Veste SURPRIZĂ din Spania: Digi România ar putea să fie vândut unei companii spaniole de telecomunicații. Suma vehiculată este de miliarde de euro
Produsul oferit de Digi (RCS-RDS) România tuturor abonaților existenți

Unul dintre cei mai mari operatori de telecomunicații din lume, compania spaniolă Telefónica, vrea să se extindă în Europa prin achiziția Digi Communications pentru 3,8 mld. euro. Gigantul spaniol ar urma să plătească o datorie de 1,8 miliarde de euro și o primă de 20% față de valoarea actuală de piață a Digi, scrie Economedia

Telefónica analizează achiziția grupului Digi într-o tranzacție de aproape 4 miliarde euro care ar putea schimba, complet, piața telecomunicațiilor din Europa.

  • Integrarea operatorului român ar putea ajuta compania să-și recâștige poziția de lider pe piața internă.
  • Interesul spaniolilor pentru Digi nu se referă la vânzarea companiei românești ci la extinderea lor directă către mai multe țări europene.

Digi este prezent în mai multe țări din Europa precum Spania, Italia, Portugalia și Belgia.

Ce ar însemna integrarea Digi pentru Telefónica

Dacă achiziţia are loc, Telefónica şi-ar consolida poziţia pe piaţă, unde Digi Spania a avut o creștere anuală de peste 20% și a devenit al patrulea operator de pe piață.

Telefónica vrea să fie în rândul marilor companii europene de telecomunicații care operează direct în mai multe țări ale Uniunii Europene. Astfel, integrarea Digi i-ar aduce un avantaj companiei prin mărirea rețelei și o poziție mai solidă în Europa Centrală și de Est.

Digi a stârnit interesul datorită cifrelor bune pe care le-a înregistrat. În primul semstru din 2025, compania a încehiat cu un profit de 10 mil. euro și venituri care au crescut cu 21% de la an la an, până la 1 mld. euro.

