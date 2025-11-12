Protest masiv în Capitală. Sindicaliștii ies în stradă împotriva măsurilor de AUSTERITATE: „Guvernați și pentru noi, nu doar pentru voi!”

Mii de sindicaliști ai Blocului Național Sindical protestează, miercuri, în București, împotriva măsurilor de austeritate și a politicilor economice care, spun ei, „sărăcesc populația”.

Blocul Național Sindical organizează, miercuri, 12 noiembrie, un protest amplu în Capitală, pentru a cere Guvernului oprirea măsurilor de austeritate, creșterea salariului minim și combaterea inflației.

Protestul începe la ora 10:00 în Piața Victoriei, urmând un marș până la Piața Constituției, cu opriri la principalele ministere implicate în politicile economice și sociale.

Sindicaliștii se vor opri la Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției și Ministerul Mediului.

Protestul are loc sub sloganul: „Guvernați și pentru noi! Nu doar pentru voi!” și vine pe fondul unui climat economic tot mai dificil pentru angajați.

„Este momentul să reacționăm uniți împotriva scăderii puterii de cumpărare și a politicilor anti-salariați promovate de guvernanți. Lucrătorii sunt din nou sacrificații de serviciu deși muncim mai mult, suntem tot mai săraci! Sărăcirea populației a devenit politică de stat”, se arată în comunicatul transmis de BNS.

Principalele revendicări ale sindicaliștilor:

1. Stoparea politicilor care alimentează inflația

Sindicaliștii atrag atenția că liberalizarea prețurilor la energie și creșterea TVA au dus la o inflație anuală de 9,9%, mai mare decât în anul de criză 2010.

”Liberalizarea preţului la energie, precum şi creşterea TVA au condus la o rată anuală a inflaţiei de 9,9% până in prezent, mai ridicată decât inflaţia din anul de criză 2010. Din 2022 până în august 2025 majorarea preţurilor a fost de 46,2%. BNS solicită măsuri ţintite pe reducerea inflaţiei şi totodată măsuri de sprijin pentru protejarea puterii de cumpărare a veniturilor populaţiei”, transmis sindicaliştii.

2. Creșterea salariului minim brut

Sindicaliștii avertizează că înghețarea salariului minim ar reduce drastic puterea de cumpărare în 2026. De asemenea, sindicaliștii cer introducerea unor coeficienți de creștere: 1,1 pentru lucrătorii calificați și 1,5 pentru cei cu studii superioare, ceea ce ar însemna salarii minime de 4.757 lei și respectiv 6.488 lei.

”BNS solicită aplicarea cadrului legal în vigoare şi majorarea salariului minim brut de la 4.050 lei la cel puţin 4.325 lei, conform formulei oficiale de calcul şi în concordanţă cu evoluţia productivităţii muncii. De asemenea, BNS solicită: reducerea deducerii personale de la 300 lei la 200 lei şi introducerea unor coeficienţi de creştere pentru lucrătorii calificaţi – 1,1 si pentru cei cu studii superioare – 1,5 – adică salariul minim pentru lucrători calificaţi – 4×757 si salariul minim pentru studii superioare – 6488 lei”, arată organizaţia sindicală.

3. Negocieri colective reale și protejarea dreptului sindical

”BNS cere aplicarea şi extinderea negocierilor colective la nivel de sector şi respectarea dreptului la reprezentare sindicală. De asemenea, BNS cere eliminarea restricţiilor legale privind libera negociere colectivă la nivelul instituţiilor publice, al regiilor autonome şi la companiile unde statul este acţionar, precum şi a tuturor dispoziţiilor legale care afectează aplicarea drepturilor deja negociate prin contractele colective de muncă în vigoare”, transmis sindicaliştii.

4. Stoparea reformelor prin tăieri și concedieri în sectorul public

Sindicaliștii se opun disponibilizărilor anunțate de Guvern și cer criterii transparente de evaluare a angajaților.

”Acestea ar trebui stabilite împreună cu organizaţiile sindicale din instituţiile respective şi care să aibă ca valori: competenţa şi pregătirea profesională a lucrătorilor, calitatea şi profesionalismul lor. Spunem un ,,NU” răspicat epurărilor pe criterii politice care anticipăm că vor avea loc ca urmare a procesului de restructurare în sectorul public”, se arată în comunicatul de presă.

5. Reducerea fiscalității pe muncă și combaterea evaziunii fiscale

România are una dintre cele mai mari poveri fiscale din UE — peste 43% din costul muncii merge pe taxe și contribuții.

”România continuă să aibă una dintre cele mai mari poveri fiscale pe salarii din UE – peste 43% din costul muncii reprezintă impozite şi contribuţii. Suprataxarea salariilor descurajează munca formală, alimentează economia informală şi accentuează inechitatea socială. Estimarea noastră este că până la 800.000 de români sunt în muncă informală. BNS cere o reformă reală a taxării muncii, prin scăderea contribuţiilor sociale şi protejarea veniturilor mici. De asemenea, BNS solicită asumarea combaterii evaziunii fiscale ca prioritate zero a Guvernului”, transmite BNS.

6. Un program amplu de investiții publice

Sindicatele cer folosirea eficientă a fondurilor europene pentru investiții în transport feroviar, agricultură, sănătate publică și industrie, inclusiv scheme de sprijin pentru industriile cheie, precum cea auto, de apărare și navală.

Reamintim că Guvernul a adoptat deja două pachete de măsuri de austeritate pentru reducerea deficitului, incluzând majorarea TVA, creșterea accizelor și impunerea CASS pentru mai multe categorii de persoane anterior scutite. În plus, autoritățile analizează înghețarea salariului minim în 2026, măsură contestată ferm de sindicate.