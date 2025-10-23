Orașele din România cu cele mai mari SCUMPIRI la apartamente. Prețurile s-au dublat în ultimii 6 ani. În Capitală, costul a crescut cu 70%

Prețurile medii ale apartamentelor au explodat în ultimii șase ani în toate marile orașe din România, arată o analiză realizată pentru perioada 2019–2025. Practic, în majoritatea marilor orașe, prețurile locuințelor s-au dublat, forțând astfel românii care visau la achiziția unei case să amâne acest proces.
În 2025, achiziția unui apartament a devenit „misiune imposibilă” pentru mulți români care până acum își făceau planuri să se mute „la casa lor”. O analiză realizată recent indică faptu că între septembrie 2019 și septembrie 2025, toate marile orașe din România au înregistrat o adevărată explozie a prețurilor la apartamente, atât pe piața nouă, cât și pe cea veche.
Evoluția a fost însă neuniformă, fiind influențată de factori economici locali, dezvoltarea turismului, infrastructura și interesul pentru relocare.
Cele mai mari creșteri din ultimii șase ani s-au înregistrat în Brașov și Sibiu, unde prețurile s-au dublat, depășind pragul de 2.200 de euro și 1.900 de euro pe metru pătrat, respectiv. În ambele orașe, creșterea a fost de peste 103%, scrie Adevărul.
Cluj-Napoca rămâne însă cel mai scump oraș din România, cu un preț mediu de 3.175 euro/mp, după o creștere de 93% în ultimii șase ani. În Oradea, prețurile au urcat cu 88%, ajungând la 1.884 euro/mp, iar Craiova și Aradul au avut creșteri de peste 80%.
La polul opus, Timișoara este orașul cu cea mai mică majorare din top 10, de 53%, ajungând la 1.891 euro/mp, în timp ce în București prețurile au crescut cu 70%, până la 2.017 euro/mp în septembrie 2025.
În ultimii trei ani (2022–2025), Constanța și Sibiul au înregistrat cele mai mari creșteri procentuale, de 43% și 40%, depășind chiar și ritmul din perioada pandemică.
Astfel, Constanța a ajuns pe locul al doilea la nivel național, cu 2.257 euro/mp, urmată de Brașov (2.203 euro/mp) și București (2.017 euro/mp).
Creșterile sunt puse pe seama boomului turistic și a relocării interne, mulți români alegând să trăiască în orașe cu acces la natură sau la litoral, în contextul generalizării telemuncii.
„Introducerea conceptului de telemuncă din 2020 a determinat familiile să acorde o importanță sporită confortului de acasă. Mulți au ales locuințe mai spațioase sau mutarea în zone verzi, la periferia marilor orașe”, arată analiza citată.
Capitala a avut o evoluție constantă: +30% între 2019–2022 și +30% între 2022–2025, ajungând la un preț mediu de 2.017 euro/mp. Chiar dacă procentual este sub nivelul orașelor turistice, Bucureștiul rămâne una dintre cele mai atractive piețe pentru investiții, datorită cererii ridicate și accesului la locuri de muncă.
Perioada analizată a fost marcată de inflație ridicată, care a atins un vârf de 17% în 2022, și de creșterea dobânzilor, indicele IRCC depășind pragul de 6% în 2025. Cu toate acestea, salariul mediu net a crescut cu 75% în aceeași perioadă, un ritm apropiat de creșterea prețurilor imobiliare (+73%).
Astfel, potrivit datelor INS, salariul mediu net a urcat de la 3.082 lei în 2019 la 5.387 lei în 2025, în timp ce prețul mediu ponderat al apartamentelor în cele 10 mari orașe a crescut de la 1.232 euro/mp la 2.131 euro/mp.
Comparativ cu capitalele din Europa Centrală și de Est, România are creșteri procentuale mai mari, dar prețuri semnificativ mai mici.
De exemplu, în Viena, prețul unui apartament nou a urcat de la 4.868 la 6.432 euro/mp (+32%), iar în Budapesta, de la 2.107 la 3.863 euro/mp (+83%).