Pe măsură ce COP 30 din Belém intră în ultimele zile de negocieri, devine tot mai clar că această ediție se desfășoară într-un context fără precedent. Anul 2024 a depășit, temporar, pragul de 1,5°C, iar avizul consultativ emis de Curtea Internațională de Justiție, în iulie 2025, stabilește explicit că statele au obligații juridice de a reduce emisiile, de a proteja sistemul climatic și de a sprijini țările vulnerabile.
Lipsa acțiunii poate genera răspundere internațională și obligația de reparații. Această realitate schimbă tonul negocierilor în mod fundamental.
În schimb, apariția unor actori sub-naționali, precum guvernatorul Californiei, conturează un tablou geopolitic nou.
În plan simbolic, Brazilia a încercat să contureze această ediție drept Amazon COP. A fost lansat fondul Tropical Forest Forever, iar numărul reprezentanților comunităților indigene este cel mai mare din istoria negocierilor. Totuși, doar o parte au acces în zona oficială, ceea ce arată că reprezentarea formală rămâne limitată, notează Elena-Alexandra Miron pentru Infoclima.
Tema dominantă a COP30 a rămas operaționalizarea formulării adoptate la Dubai privind tranziția de la combustibilii fosili. Pentru prima dată, o coaliție semnificativă 82 de țări din Europa (inclusiv România), Africa, America Latină și regiunea Pacificului solicită adoptarea unui proces internațional pentru stabilirea unui roadmap de tranziție compatibil cu 1,5°C.
The Guardian confirmă că draftul textului include această opțiune, fapt rar întâlnit într-o primă versiune.
Pentru multe state vulnerabile, adoptarea BAM este un criteriu pentru a considera COP30 un succes. Deocamdată, Uniunea Europeană nu are o poziție unitară. Rămâne de văzut dacă miniștrii energiei și mediului vor susține includerea mecanismului în rezultatul final.
1. Adaptarea și indicatorii pentru GGA
2. Finanțele climatice și NCQG: presiuni mari, progres limitat
3. Loss and Damage: câteva avansuri tehnice, marile blocaje rămân
Președintele Lula a formulat poziția Braziliei pornind de la realism: „Suntem pe drumul corect, dar mergem cu viteza greșită”. Secretarul General ONU – António Guterres – a repetat una dintre ideile care planează peste întreaga conferință: nu se poate negocia cu fizica atmosferei. Țările vulnerabile au cerut respectarea datoriei climatice și acces predictibil la finanțare.
Trei elemente confirmă că această ediție este distinctă.
Pe măsură ce COP30 se apropie de final, imaginea este mixtă. Există deschidere politică pentru un proces global privind tranziția de la combustibilii fosili. Tranziția justă are șanse reale să primească un cadru instituțional dedicat. Indicatorii pentru adaptare ar putea fi finalizați. În același timp, finanțele climatice și tema Loss and Damage continuă să avanseze lent, iar decalajul dintre ambiție și realitate persistă.
Dacă Belém va fi reținut ca un moment al implementării sau doar ca o etapă intermediară depinde de ultimele zile ale negocierilor. Într-un an în care planeta a depășit temporar 1,5°C, așteptările sunt mari. Lumea nu mai poate funcționa pe baza promisiunilor. Are nevoie de decizii care să reflecte urgența momentului.
Turcia va găzdui COP31 în 2026, după ce Australia și-a retras candidatura. Confirmarea a fost făcută în timpul COP30 și marchează începutul unui nou ciclu în procesul UNFCCC. Pentru Turcia, această președinție este o oportunitate de repoziționare în diplomația climatică, într-un moment în care multe dintre procesele lansate la Belém precum TAFF Roadmap pentru tranziția de la combustibilii fosili, NCQG și mecanismele de tranziție justă trebuie transformate în rezultate clare. Ca actor G20, situat între Europa, Orientul Mijlociu și Caucaz, Turcia va avea responsabilitatea de a facilita acorduri într-un context geopolitic tensionat și de a menține presiunea asupra implementării reale.
