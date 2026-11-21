Biroul Federal de Investigații (FBI) din Statele Unite cercetează o posibilă breșă de securitate în baza sa de date, utilizată la nivel național, ce conține informații despre dosare penale și criminalitate, au declarat pentru CNN două persoane familiarizate cu situația. Atacul este atribuit unor hackeri și reprezintă a doua breșă din ultimele luni asupra FBI.
Atacul a vizat „Centrul Național de Informații privind Criminalitatea” (NCIC) al FBI, o bază de date ce constituie un punct de legătură esențial între agențiile federale, statale și locale de aplicare a legii.
FBI-ul nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta situația.
Joi, după ce oficialii instituției au aflat despre cel mai recent incident de securitate cibernetică, directorul FBI, Kash Patel, a apărut la postul Fox News pentru a evidenția activitatea FBI în domeniul securității cibernetice.
„Suntem cu un pas înainte” a precizat Patel.
Un atac din luna septembrie, comis de un grup numit ShinyHunters, a vizat date personale sensibile ale angajaților, provenite de pe un site web al FBI dedicat locurilor de muncă.
Un cercetător canadian în domeniul securității cibernetice, care este și autor, a fost arestat și se confruntă cu acuzații legate de breșa de securitate ShinyHunters.
Baza de date NCIC este unul dintre cele mai importante sisteme de schimb de informații utilizate de forțele de ordine, a declarat pentru CNN un fost oficial FBI care a condus investigații vizând grupări de criminalitate informatică.
„În fiecare zi, polițiștii din întreaga țară se bazează pe NCIC pentru a identifica fugari dați în urmărire, pentru a verifica existența unor mandate de arestare și pentru a accesa informații care pot influența direct siguranța ofițerilor și a publicului.
Îngrijorarea mea nu vizează doar faptul că hackerii ar fi putut obține acces la informații sensibile – deși și aceasta este o problemă –, ci mai degrabă posibilitatea ca aceștia să compromită acuratețea informațiilor pe care se bazează polițiștii”, a declarat acesta.