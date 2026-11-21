Biroul Federal de Investigații (FBI) din Statele Unite cercetează o posibilă breșă de securitate în baza sa de date, utilizată la nivel național, ce conține informații despre dosare penale și criminalitate, au declarat pentru CNN două persoane familiarizate cu situația. Atacul este atribuit unor hackeri și reprezintă a doua breșă din ultimele luni asupra FBI.

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Atacul a vizat „Centrul Național de Informații privind Criminalitatea” (NCIC) al FBI, o bază de date ce constituie un punct de legătură esențial între agențiile federale, statale și locale de aplicare a legii.

FBI-ul nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta situația.

Șeful FBI dă asigurări: „Suntem cu un pas înainte”

Joi, după ce oficialii instituției au aflat despre cel mai recent incident de securitate cibernetică, directorul FBI, Kash Patel, a apărut la postul Fox News pentru a evidenția activitatea FBI în domeniul securității cibernetice.

„Suntem cu un pas înainte” a precizat Patel.

FBI, vizat de kackeri în luna septembrie

Un atac din luna septembrie, comis de un grup numit ShinyHunters, a vizat date personale sensibile ale angajaților, provenite de pe un site web al FBI dedicat locurilor de muncă.

Un cercetător canadian în domeniul securității cibernetice, care este și autor, a fost arestat și se confruntă cu acuzații legate de breșa de securitate ShinyHunters.

Fost oficial FBI: „Hackerii ar fi putut obține acces la informații sensibile”

Baza de date NCIC este unul dintre cele mai importante sisteme de schimb de informații utilizate de forțele de ordine, a declarat pentru CNN un fost oficial FBI care a condus investigații vizând grupări de criminalitate informatică.