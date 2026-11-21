Pentru acești pensionari din România, sunt pensii mărite cu 292 lei, de la 1 ianuarie 2027. Iată despre cine este vorba.

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Se știe faptul că, pensionarii nu au beneficiat de indexarea pensiilor în 2025 și 2026, dar potrivit unei simulări pentru o majorare de 7,3%, unii pensionari vor primi pensii mărite cu 292 de lei. Este vorba despre pensionarii care acum au o pensie în valoare de 4.000 de lei. Așadar, potrivit Newsweek, ei ar putea primi, de la 1 ianuarie 2027, o pensie în valoare de 4.292 lei.

Aminim faptul că, premierul Luca Niculescu a anunțat că va exista o creștere a pensiilor în 2027, dar a precizat că procentul și calendarul depind de situația bugetară. Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit despre o estimare neoficială de 7,3%, subliniind și că aceasta nu reprezintă un procent definitiv.

De asemenea, Florin Manole a explicat că estimarea de 7,3% provine de la Casa Națională de Pensii și că procentul final va depinde de indicatorii utilizați în formula legală. Pensionarii trebuie să aștepte, deci, stabilirea oficială a majorării pentru a afla exact ce sume li se cuvin.

Totuși, potrivit calculelor, o majorare de 292 lei, de la 1 ianuarie 2027, va fi, cum spuneam, pentru pensionarii care, în prezent, au o pensie de 4.000 de lei. Prin urmare, pensia finală va fi de 4.292 lei.

De menționat este și faptul că nu toți pensionarii vor vedea o creștere a sumei încasate în urma unei eventuale indexări, cum este și cazu celor cărora recalcularea din septembrie 2024 le-a adus o pensie mai mică, dar care au păstrat în plată cuantumul anterior, mai avantajos.

Potrivit Legii nr. 360/2023, ei vor beneficia de o creștere efectivă numai atunci când pensia recalculată, majorată ca urmare a creșterii valorii punctului de referință, depășind suma pe care o încasează deja. Dar, până atunci, vor primi în continuare același cuantum.

De asemenea, și pensionarii care primesc 1.281 de lei prin completarea pensiei cu indemnizația socială nu vor încasa automat mai mulți bani după indexare, dacă plafonul indemnizației rămâne neschimbat, iar pensia majorată nu îl depășește.