Ministerul Muncii a avizat, după 30 de ani, schimbarea denumirii meseriei „femeie de serviciu” în „lucrător în servicii de curăţenie”. Această modificare e esențială pentru ca meseria, în cauză, să nu mai fie asociată doar unei munci ce poate fi prestată de femei.
Modificarea inclusă de Ministerul Muncii vizează aproape 77.000 de contracte de muncă active.
Potrivit inițiatorilor campaniei, noua denumire poate fi utilizată în contractele individuale de muncă încheiate de acum înainte, chiar dacă modificarea nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial.
Acest demers este rezultatul campaniei „Curăţenia nu are gen”, lansată de Asociația Anais. Inițiativa a strâns peste 7.000 de semnături, în speranţa de a elimina stereotipurile şi discriminarea de gen din legislaţia muncii.
Campania a avut parte de o susținere de amploare în mediul digital, atât din partea creatorilor de conținut, cât și a lucrătorilor din domeniul curățeniei, care au preluat gestul simbolic al campaniei: ștergerea vechiului termen discriminatoriu cu un burete și înlocuirea lui cu denumirea incluzivă, conform Agerpres.
„Limbajul oficial construiește mentalități. Decenii la rând, denumirea «femeie de serviciu» a întărit ideea că munca de curățenie este responsabilitatea femeilor, o muncă prea puțin apreciată și adesea slab plătită. Schimbarea denumirii în «Lucrător în servicii de curățenie» elimină o etichetă care întreține stereotipurile și inegalitățile dintre femei și bărbați.
Demnitatea oamenilor care fac această muncă a existat întotdeauna; era timpul ca și limbajul oficial să o respecte. Le mulțumim celor peste 7.000 de persoane care s-au mobilizat și au semnat petiția pe site-ul Asociației ANAIS. Vocea lor a contat.
Pentru noi, această reușită este un pas într-un demers mai larg: o societate în care femeile sunt în siguranță, sunt respectate și au aceleași oportunități ca bărbații”, a declarat Carmen Nemeș, președinta Asociației ANAIS.