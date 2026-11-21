Ministerul Muncii a avizat, după 30 de ani, schimbarea denumirii meseriei „femeie de serviciu” în „lucrător în servicii de curăţenie”. Această modificare e esențială pentru ca meseria, în cauză, să nu mai fie asociată doar unei munci ce poate fi prestată de femei.

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Modificarea inclusă de Ministerul Muncii vizează aproape 77.000 de contracte de muncă active.

Potrivit inițiatorilor campaniei, noua denumire poate fi utilizată în contractele individuale de muncă încheiate de acum înainte, chiar dacă modificarea nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial.

Acest demers este rezultatul campaniei „Curăţenia nu are gen”, lansată de Asociația Anais. Inițiativa a strâns peste 7.000 de semnături, în speranţa de a elimina stereotipurile şi discriminarea de gen din legislaţia muncii.

Campania a avut parte de o susținere de amploare în mediul digital, atât din partea creatorilor de conținut, cât și a lucrătorilor din domeniul curățeniei, care au preluat gestul simbolic al campaniei: ștergerea vechiului termen discriminatoriu cu un burete și înlocuirea lui cu denumirea incluzivă, conform Agerpres.