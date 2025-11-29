Ce se întâmplă cu zodiile în anul Calului de Foc Yang. 2026 deschide o etapă intensă de schimbări

Iată horoscopul chinezesc pentru anul 2026, potrivit lui Marian Golea. Se pare că energia Focului Yang, extrem de dinamică, aduce curaj, accelerare și dorința de a rupe lanțurile trecutului.

Anul Calului de Foc Yang se definește prin inițiativă, mișcare rapidă și putere interioară. Marian Golea susține că această combinație astrală amplifică ambiția, dorința de libertate și capacitatea de a acționa decisiv. Este o perioadă care poate elibera blocaje vechi, dar poate crea tensiuni pentru cei care se opun schimbării, scrie BZI.

Șobolan

2026 este unul care cere prudență. Energia Calului este, prin definiție, în opoziție cu acest semn și apar provocări în relații și în plan profesional. Nativii trebuie să evite deciziile bruște și discuțiile tensionate. Finalul anului aduce și o o clarificare puternică și recompense pentru cei care au acționat cu calm.

Bivol

Un semn favorizat al anului, vine o perioadă de evoluție profesională și de echilibru emoțional. Este un an numai bun pentru investiții, achiziții și proiecte personale. Energia Calului sprijină consolidarea tuturor planurilor nativilor.

Tigru

2026 este un an al maturizării și al reafirmării forței personale. Pentru nativii din zodiac Tigru apar oportunități importante care pun nativii în poziții de conducere. Este un moment bun pentru afirmare, dar orgoliul le poate crea blocaje. Focul Yang oferă multă energie, dar și impulsivitate.

Iepure

Un an mai liniștit, după vremuri cu tenisiune. Urmează o vindecare interioară, claritate în decizii și îmbunătățirea relațiilor. Cariera avansează și ea lent, dar sigur.

Dragon

Nativii primesc o cantitate mare de energie de Foc, care le poate aduce succes, dar și suprasolicitare. Este un an al afirmării personale și al recunoașterii. Focul îi ridică, dar au nevoie de disciplină.

Șarpe

2026 marchează o eliberare majoră și o intrare într-o perioadă de prosperitate, liniște și claritate. Blocajele dispar, relațiile devin mai stabile. Planul financiar se stabilizează natural, fără eforturi.

Cal

2026 le amplifică determinarea și capacitatea de a acționa rapid, dar graba și suprasolicitarea pot deveni riscuri. Este un an al marilor realizări pentru acei nativi care își gestionează corect resursele. Astfel, strategia devine mai importantă decât viteza.

Capră

Nativii scapă definitiv de greutăți, au libertate și noi începuturi. Este un numai bun pentru decizii importante la nivel personal.

Maimuță

Un an al repoziționării. Apar decizii dificile, dar necesare, în sfera profesională. Dar nativii care își folosesc intuiția vor descoperi un nou drum spre evoluție.

Cocoș

2026 aduce noi perspective, iar planul financiar se îmbunătățește. Munca susținută este cheia în acest an, persistența este elemental principal pentru succes.

Câine

2026 le oferă direcție, claritate și sprijin puternic. Mulți nativi pot face schimbări importante, inclusiv relocări sau schimbări de carieră. Pentru nativii din zodia Câine, acesta este un an în care curajul este răsplătit.

Mistreț

2026 este an al trezirii spirituale. Apar revelații care îi ajută pe nativi să se desprindă de poverile trecutului. Sunt favorizate studiile, călătoriile și reinventarea profesională. Drumul lor poate fi diferit, însă duce spre evoluție personală.

