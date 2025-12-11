Controversă la Teheran: Liderul Iranului acuză SUA de neocolonialism la nivel global

Cu ocazia unei importante ceremonii islamice ținute astăzi, 11 decembrie, în onoarea fiicei profetului Muhammad, liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a declarat că „obiectivul central” al Vestului este exercitarea de presiuni asupra altor state pentru a le controla resursele.

Confiscarea petrolierului: un pretext pentru retorică anti-Occident

Declarațiile controversate ale lui Khamenei au venit la o zi după ce SUA au confiscat un petrolier în Venezuela, acuzat că transporta petrol iranian și venezuelean sancționat. Khamenei a adăugat, de asemenea, că statele occidentale insistă să „remodeleze viața culturală și religioasă”, influențând stilul de viață și normele sociale ale altor națiuni prin mass-media. „Ele încearcă să schimbe modul în care oamenii trăiesc, gândesc și cred,” a afirmat el, ca o critică generală.

Pentru a-și amplifica discursul ceremonial, liderul Iranului a menționat: „De peste o sută de ani, opresorii globali au încercat să schimbe identitatea religioasă, istorică și culturală a națiunii iraniene, dar Revoluția Islamică a făcut ca toate aceste eforturi să fie zadarnice.”

Rezistență națională sau tendințe expansioniste?

Liderul iranian a pus accentul pe „rezistența națională” ca fiind rezistența împotriva multiplelor forme de presiune impuse de puterile globale, inclusiv presiuni militare, economice, politice și socio-culturale. El a mai spus că Iranul se confruntă cu un „război mediatic și propagandistic” menit să submineze moralul public, adăugând, mai apoi, că „inamicul a învățat că nu poate cuceri acest teritoriu prin presiune militară.”

Ca lider islamic revoluționar, Khamenei consideră că Iranul trebuie să-și modeleze propria postură strategică în regiune, cu precădere în promovarea și susținerea „învățăturilor islamice, șiite și revoluționare”. Cu toate că statul iranian a avut recent un conflict cu Israelul, Khamenei a respins zvonurile despre un nou război în Orientul Mijlociu, spunând că astfel de afirmații speculative sunt amplificate pentru a inspira frică publicului.

Recomandările autorului: