Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu: ar fi schimbat încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi

Bianca Dogaru
11 dec. 2025, 16:27, Justiție
Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Secția I Penală a Curții de Apel București, a devenit subiectul principal al discuțiilor din sistemul de justiție după ce, chiar astăzi, în timpul conferinței organizate de CAB pentru a răspunde acuzațiilor din documentarul Recorder, a declarat că „tot ce a spus Laurențiu Beșu este adevărat.”  Cunoscută drept un magistrat implicat în dosare grele și sensibile, Moroșanu nu este străină de atenția publică. Unele pedepse au fost înăsprite de judecătoare, în timp ce altele au fost reduse. Cel mai controversat dosar care a trecut prin mâna sa a fost legat de schimbarea încadrării juridice de la „tentativă de omor”, la „lovire și alte violențe” în cazul milionarului care a încercat să-și ucidă soția în jacuzzi. Argumentul care a stat în spatele deciziei a fost că martorii nu au cronometrat câte minute a stat victima cu capul sub apă. 

Sursa foto: Mediafax

Numele Ralucăi Moroșanu a apărut în ultimii ani în cauze care au făcut prima pagină a ziarelor: cazul fostului baron de la Constanța, Nicușor Constantinescu, dosarul de șantaj al lui Dan Diaconescu și procesul milionarului acuzat că a încercat să-și ucidă soția într-un jacuzzi.

Cazul milionarului Mihai Bizu

Dosarul milionarului acuzat că a încercat să-și omoare soția în jacuzzi a fost unul dintre cele mai controversate cazuri trecute prin mâna Ralucăi Moroșanu.

Potrivit rechizitoriului, Mihai Bizu a încercat în anul 2020 să-și înece soția într-un jacuzzi, iar scena a fost observată de nouă martori. Dosarul a stagnat patru ani în instanțe, cu sute de cereri depuse de avocați pentru a schimba încadrarea juridică.

Judecătoarea de fond l-a condamnat pe acuzat pentru tentativă de omor, însă în apel, completul din care făcea parte și Raluca Moroșanu a schimbat încadrarea în „lovire și alte violențe”, potrivit dela0.ro, o decizie extrem de controversată. Argumentele au inclus și faptul că martorii „nu au cronometrat durata în care capul victimei a fost împins sub apă”. Șapte femei au asistat de la 20 de metri distanță la episodul violent, fără a cronometra durata asfixierii. Ele sunt și cele care au sunat la 112, semnalând că un bărbat încearcă să omoare o femeie în jacuzzi.

Cazul milionarului Mihai Bizu a ridicat și mai multe semne de întrebare după ce judecătorii au confirmat ordinul de protecție cerut de soția sa, Irina Popescu, pentru o perioadă de șase luni. Femeia a povestit la acea vreme că Bizu ar fi agresat-o în timpul unui weekend la Mamaia, unde ar fi ținut-o cu capul sub apă în jacuzzi, ar fi tăiat-o cu un cuțit și ar fi violat-o ulterior. Gândul a prezentat detalii exclusive din acel dosar, inclusiv declarația bărbatului, care a respins acuzațiile și a susținut că incidentul nu justifică un ordin de protecție. Bizu a recunoscut că a consumat alcool și că nu își amintește tot ce s-a întâmplat, dar a insistat că actele sexuale au avut consimțământ.

Omul de afaceri nu a mai ajuns însă după gratii, pentru că a dat informații la DIICOT despre un traficant de droguri. Drept recompensă, instanță i-a suspendat executarea pedepsei.

Cazul Nicușor Constantinescu

În 2014, Raluca Moroșanu a respins contestația lui Nicușor Constantinescu împotriva arestării preventive. Acesta se afla în SUA pentru tratament medical. Avocații săi au acuzat DNA că pune sub semnul întrebării documente medicale oficiale din New York. De cealaltă parte, Moroșanu a menținut decizia de arestare.

Sursa foto: Mediafax

Președintele CJC era judecat în două dosare separate. Pe 25 aprilie, DNA Constanța l-a trimis în judecată pentru abuz în serviciu în formă continuată. Pe 27 mai, a fost trimis în judecată sub control judiciar de DNA. Pe 29 iunie 2016, Nicușor Constantinescu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Constanţa la cinci ani de închisoare cu executare în dosarul Centrului Militar Zonal.

Cazul Dan Diaconescu

Raluca Moroșanu, alături de judecătoarea Adina Radu, a majorat pedeapsa lui Dan Diaconescu la 5 ani și 6 luni de închisoare, față de cei 3 ani stabiliți inițial de instanța de fond. A fost una dintre cele mai mediatizate condamnări ale acelor ani, iar Diaconescu declara atunci că „niciun român nu mai poate avea încredere în justiție”.

Sursa foto: Mediafax

Moroșanu a decis pedepse mai mari și pentru colaboratorii lui Diaconescu implicați în dosar.

Surse foto: Mediafax

