Catalonia impune obligativitatea purtării măștilor în spitale și aziluri de bătrâni pe fondul celei mai agresive epidemii de gripă din ultimii 15 ani

Autoritățile din Catalonia au impus purtarea obligatorie a măștilor în spitale și centre de bătrâni, după ce s-au înregistrat o creștere a cazurilor de gripă. Măsurile se aplică tuturor persoanelor începând cu vârsta de șase ani din centrele de asistență medicală primară, spitale, unități de îngrijire, centre de sănătate mintală și cămine pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități.

Legea a intrat în vigoare pe 10 decembrie și va rămâne în vigoare timp de 15 zile. Cabinetul catalan a aprobat măsura ca răspuns la creșterea rapidă a cazurilor de gripă. Rata incidenței gripei a crescut cu 2,5 într-o săptămână, conform datelor publicate marți de autoritățile în domeniu. În prezent, rata de incidență este de 418 cazuri la 100.000 de locuitori, în creștere față de 168 în săptămâna precedentă.

Un oficial din domeniul sănătății a avertizat că vârful de gripă din acest sezon ar putea dura mai mult decât se aștepta din cauza interacțiunii sociale din perioada Crăciunului. Cu toate acestea, el a exclus impunerea obligativității purtării măștilor în locuri precum transportul public, subliniind că, deși Catalonia se confruntă cu un sezon gripal mai intens decât de obicei, situația nu este comparabilă cu pandemia de Covid-19.

Internările în spital pentru gripă au crescut în ultima perioadă, în timp ce internările pentru alte virusuri rămân stabile. Doar în această săptămână, din toate internările în spital generate de virusul gripal, 73% au fost persoane cu vârsta de peste 60 de ani.

Recomandările autorului: