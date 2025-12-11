Prima pagină » Știri externe » Catalonia impune obligativitatea purtării măștilor în spitale și aziluri de bătrâni pe fondul celei mai agresive epidemii de gripă din ultimii 15 ani

Catalonia impune obligativitatea purtării măștilor în spitale și aziluri de bătrâni pe fondul celei mai agresive epidemii de gripă din ultimii 15 ani

11 dec. 2025, 16:26, Știri externe
Catalonia impune obligativitatea purtării măștilor în spitale și aziluri de bătrâni pe fondul celei mai agresive epidemii de gripă din ultimii 15 ani

Autoritățile din Catalonia au impus purtarea obligatorie a măștilor în spitale și centre de bătrâni, după ce s-au înregistrat o creștere a cazurilor de gripă. Măsurile se aplică tuturor persoanelor începând cu vârsta de șase ani din centrele de asistență medicală primară, spitale, unități de îngrijire, centre de sănătate mintală și cămine pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități

Legea a intrat în vigoare pe 10 decembrie și va rămâne în vigoare timp de 15 zile. Cabinetul catalan a aprobat măsura ca răspuns la creșterea rapidă a cazurilor de gripă. Rata  incidenței gripei  a crescut cu 2,5 într-o săptămână, conform datelor publicate marți de autoritățile în domeniu. În prezent, rata de incidență este de 418 cazuri la 100.000 de locuitori, în creștere față de 168 în săptămâna precedentă.

Un oficial din domeniul sănătății a avertizat că vârful de gripă din acest sezon ar putea dura mai mult decât se aștepta din cauza interacțiunii sociale din perioada Crăciunului. Cu toate acestea, el a exclus impunerea obligativității purtării măștilor în locuri precum transportul public, subliniind că, deși Catalonia se confruntă cu un sezon gripal mai intens decât de obicei, situația nu este comparabilă cu pandemia de Covid-19.

Internările în spital pentru gripă au crescut în ultima perioadă, în timp ce internările pentru alte virusuri rămân stabile. Doar în această săptămână, din toate internările în spital generate de virusul gripal, 73% au fost persoane cu vârsta de peste 60 de ani.

Recomandările autorului:

Germania vrea să pună mâna pe șefia celei mai importante bănci europene. Jocul pentru influențarea politicii monetare a UE

Austria a adoptat legea care interzice purtarea vălului islamic în școli pentru fetele sub vârsta de 14 ani

Trump vrea ca CNN să fie vândut odată cu compania-mamă Warner Bros Discovery. „Oamenii care au condus CNN sunt o rușine”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia
16:51
Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia
EXTERNE Controversă la Teheran: Liderul Iranului acuză SUA de neocolonialism la nivel global
16:33
Controversă la Teheran: Liderul Iranului acuză SUA de neocolonialism la nivel global
CONTROVERSĂ Austria a adoptat legea care interzice purtarea vălului islamic în școli pentru fetele sub vârsta de 14 ani
15:48
Austria a adoptat legea care interzice purtarea vălului islamic în școli pentru fetele sub vârsta de 14 ani
FLASH NEWS Trump vrea ca CNN să fie vândut odată cu compania-mamă Warner Bros Discovery. „Oamenii care au condus CNN sunt o rușine”
15:42
Trump vrea ca CNN să fie vândut odată cu compania-mamă Warner Bros Discovery. „Oamenii care au condus CNN sunt o rușine”
EXTERNE Statele Unite lansează viza pentru bogați. Cât trebuie să plătească străinii pentru Gold Card-ul lui Trump și ce beneficii primesc
15:06
Statele Unite lansează viza pentru bogați. Cât trebuie să plătească străinii pentru Gold Card-ul lui Trump și ce beneficii primesc
EXTERNE Cum se fură banii publici. Cheltuielile privind construirea unui aeroport, „umflate” cu 74 de milioane de dolari
14:45
Cum se fură banii publici. Cheltuielile privind construirea unui aeroport, „umflate” cu 74 de milioane de dolari
Mediafax
Jaf remarcabil prin simplitatea lui în Brazilia – doi hoți au venit agale, au furat 13 tablouri și au dispărut tot agale
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre lideri
Mediafax
Conferință extraordinară la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Președinta CAB: Cerem organismelor abilitate să verifice acuzațiile formulate
Click
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Mister vechi de un secol despre o zonă bizară din Atlanticul de Nord, rezolvat de cercetători
Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P)
16:50
Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P)
EXTERNE Șoferul unui autobuz școlar a făcut infarct la volan. Nu a murit până nu s-a asigurat că elevii sunt în siguranță
16:48
Șoferul unui autobuz școlar a făcut infarct la volan. Nu a murit până nu s-a asigurat că elevii sunt în siguranță
SCANDAL Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu: ar fi schimbat încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi
16:27
Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu: ar fi schimbat încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi
MEDIU Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și care este explicația acestui fenomen ciudat
16:24
Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și care este explicația acestui fenomen ciudat
FLASH NEWS Daniela Panioglu răspunde șefei CAB, după prezentarea înregistrării compromițătoare: „Nu știu dacă înregistrarea avea voie să iasă în spațiul public”
16:13
Daniela Panioglu răspunde șefei CAB, după prezentarea înregistrării compromițătoare: „Nu știu dacă înregistrarea avea voie să iasă în spațiul public”
Cum s-a activat rețeaua #Rezist imediat după documentarul Recorder. Influencerii-agitatori s-au mobilizat și inflamează societatea împotriva „inamicilor” Justiției
16:00
Cum s-a activat rețeaua #Rezist imediat după documentarul Recorder. Influencerii-agitatori s-au mobilizat și inflamează societatea împotriva „inamicilor” Justiției

Cele mai noi