Prima pagină » Justiție » Daniela Panioglu răspunde șefei CAB, după prezentarea înregistrării compromițătoare: „Nu știu dacă înregistrarea avea voie să iasă în spațiul public”

Daniela Panioglu răspunde șefei CAB, după prezentarea înregistrării compromițătoare: „Nu știu dacă înregistrarea avea voie să iasă în spațiul public”

11 dec. 2025, 16:13, Justiție
Daniela Panioglu răspunde șefei CAB, după prezentarea înregistrării compromițătoare:

Daniela Panioglu, fostă judecătoare la Curtea de Apel București, a reacționat după ce șefa CAB, Liana Arsenie, a prezentat o înregistrare audio, care o prezintă pe aceasta în timp ce ridică tonul în sala de judecată.

Daniela Panioglu a explicat în primul rând povestea înregistrării făcută publică de șefa Curții de Apel.

„În primul rând din câte îmi amintesc, era un dosar în care eu aveam bănuiala că există o înțelegere frauduloasă între părți, iar concluziile avocaților erau incoerente. De aceea am ridicat vocea, pentru că am înțeles că s-au înțeles fraudulos. Nu știu dacă această înregistrare avea voie să iasă în spațiul public. Pe de altă parte, cred că au căutat mult în 25 de ani de carieră să găsească acea situție.

Este vorba despre suspiciunile rezonabile care au apărut în presă despre corupția din sistemul judiciar. Nu este vorba despre ce a făcut Panioglu în ședințele din instanță. Și nici despre ce a făcut Beșu. Este vorba despre corupția din sistemul judiciar.

Este un judecător care a avut curaj să spună ce se întâmplă, cu adevărat, în aceste achitări și prescrieri.”, a declarat în exclusivitate pentru B1TV, fosta judecătoare a Curții de Apel București.

„Sunt probe despre fenomenul de corupție”

Fosta judecătoare a Curții de Apel București solicită intervenția Parchetului General.

„Sunt probe despre fenomenul de corupție. Ce face șefa de la CAB și gașca din spatele ei sunt atacuri la persoană. Această isterie pe care o fac ei trebuie să înceteze. Iar Secția de Urmărire Penală și Criminalistică din cadrul Parchetului General trebuie să cerceteze penal toate aceste aspecte care au fost dezvăluite. Probatoriul nu este complicat. Există hotărârile Colegiului, hotărârile CSM. Se vede acolo cum se proceda cu înlocuirea judecătorilor.

Înlocuirea unui judecător într-un dosar se face doar în condiții excepționale, după cum scrie la lege. Nu există vreun regulament de ordine interioară care să fie peste lege. Astăzi ama sistat la o mizerie în stil comunist. Și au demonstrat ce face ei cu noi acolo, la Curtea de Apel București. Nu poți să vii cu înfierări proletare împotriva unor judecători care spun ce se întâmplă. Sunt fericită că apar tot mai multe voci care spun ce se întâmplă.”, a afirmat Daniela Panioglu.

„Lia Savonea mi-a blocat decontările pentru că așa a vrut ea”

Fosta magistrată a răspuns și acuzațiilor aduse de șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, cu privire la presupusa chirie ilegală.

„M-am săturat de chestia asta cu chiria. Mi-am cumpărat un apartament nefinisat. Și am întrebat dacă mi se poate deconta chiria până îmi termin finisajele la apartament, pentru a putea locui în el. Și mi s-a răspuns că da.

Și m-am și judecat cu ei. Lia Savonea mi-a blocat decontările pentru că așa a vrut ea, nu pentru că așa spunea legea.”, a declarat judecătoarea, răspunzând acuzațiilor făcute de șefa Curții de Apel cum că ar fi decontat ilegal bani de chirie.

„Am scris că există suspiciuni de fapte penale în care erau implicați procurori”

Daniela Panioglu a povestit și de ce a fost dată afară de la Curtea de Apel București. Totul are legătură cu dosarul fostului șef al CNAS, Lucian Duță. Cel căruia Curtea Supremă, condusă de Lia Savonea, i-a anulat condamnarea la 6 ani de închisoare, chiar la o zi după apariția documentarului Recorder.

„Știu dosarul, pentru că eu l-am judecat. O mită de 6,3 milioane de euro din patru contracte. S-a găsit mita doar pe trei contracte, dar sunt probe de neînlăturat. Nu știm ce motive au avut de au constatat intervenirea prescripției.

Nu au putut să îmi ia acest dosar. Am fost exclusă și eu și colega mea de complet. Au exclus un complet întreg. S-au făcut presiuni în acest dosar, de către președintele Secției I. S-au făcut presiuni, dar am scos dosarul, am dat soluția, am motivat-o. Am arătat că inculpatul a fost ajutat de doi procurori de la Constanța. Era în materialul probator. CSM ne-a exclus pentru această motivare. Pentru că am scris că există suspiciuni de fapte penale în care erau implicați procurori. Altfel nu au putut să ne ia dosarul.”, a acuzat fosta judecătoare a Curții de Apel.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu: ar fi schimbat încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi
16:27
Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu: ar fi schimbat încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi
Cum s-a activat rețeaua #Rezist imediat după documentarul Recorder. Influencerii-agitatori s-au mobilizat și inflamează societatea împotriva „inamicilor” Justiției
16:00
Cum s-a activat rețeaua #Rezist imediat după documentarul Recorder. Influencerii-agitatori s-au mobilizat și inflamează societatea împotriva „inamicilor” Justiției
JUSTIȚIE ”Eroare și oroare”. Reacția avocatului Toni Neacșu, fost membru CSM, după conferința de presă de la Curtea de Apel București
15:41
”Eroare și oroare”. Reacția avocatului Toni Neacșu, fost membru CSM, după conferința de presă de la Curtea de Apel București
ULTIMA ORĂ Secția pentru procurori din CSM anunță verificări după documentarul Recorder. Ce mesaj transmit magistrații decidenților politici
15:24
Secția pentru procurori din CSM anunță verificări după documentarul Recorder. Ce mesaj transmit magistrații decidenților politici
CONTROVERSĂ Război total în justiție. Șefa Curţii de Apel Bucureşti, acuzaţii la adresa judecătoarei Panioglu: „Și-a decontat chiria, deși avea un apartament / I-a dat în cap cu dosarul unui coleg”
15:20
Război total în justiție. Șefa Curţii de Apel Bucureşti, acuzaţii la adresa judecătoarei Panioglu: „Și-a decontat chiria, deși avea un apartament / I-a dat în cap cu dosarul unui coleg”
JUSTIȚIE Reacția ministrului Marinescu la conferința de presă susținută de magistrații Curții de Apel București: „Presa trebuie să primească răspuns, dar pe bază de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe bază de probe”
14:00
Reacția ministrului Marinescu la conferința de presă susținută de magistrații Curții de Apel București: „Presa trebuie să primească răspuns, dar pe bază de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe bază de probe”
Mediafax
Jaf remarcabil prin simplitatea lui în Brazilia – doi hoți au venit agale, au furat 13 tablouri și au dispărut tot agale
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre lideri
Mediafax
Conferință extraordinară la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Președinta CAB: Cerem organismelor abilitate să verifice acuzațiile formulate
Click
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Cum a salvat Inteligență Artificială navele spațiale ale NASA de la un potențial dezastru?
FLASH NEWS Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia
16:51
Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia
Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P)
16:50
Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P)
EXTERNE Șoferul unui autobuz școlar a făcut infarct la volan. Nu a murit până nu s-a asigurat că elevii sunt în siguranță
16:48
Șoferul unui autobuz școlar a făcut infarct la volan. Nu a murit până nu s-a asigurat că elevii sunt în siguranță
EXTERNE Controversă la Teheran: Liderul Iranului acuză SUA de neocolonialism la nivel global
16:33
Controversă la Teheran: Liderul Iranului acuză SUA de neocolonialism la nivel global
SĂNĂTATE Catalonia impune obligativitatea purtării măștilor în spitale și aziluri de bătrâni pe fondul celei mai agresive epidemii de gripă din ultimii 15 ani
16:26
Catalonia impune obligativitatea purtării măștilor în spitale și aziluri de bătrâni pe fondul celei mai agresive epidemii de gripă din ultimii 15 ani
MEDIU Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și care este explicația acestui fenomen ciudat
16:24
Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și care este explicația acestui fenomen ciudat

Cele mai noi