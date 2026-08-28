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Polonia exclude armele nucleare pe teritoriul său, dar negociază cu SUA mai multe baze militare permanente

Polonia exclude armele nucleare pe teritoriul său, dar negociază cu SUA mai multe baze militare permanente
Paweł Zalewski - Foto: Facebook/Paweł Zalewski Wiceminister MON, Poseł
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Polonia nu dorește focoase nucleare pe teritoriul său, dar vrea să participe la descurajarea nucleară a NATO. În paralel, Varșovia negociază cu Washingtonul pentru mai multe baze americane permanente și noi capabilități militare, pe fondul amenințării ruse.

Polonia exclude găzduirea armelor nucleare ale aliaților pe teritoriul său, în ciuda avertismentelor tot mai frecvente privind posibilitatea ca Rusia să reprezinte, până la sfârșitul acestui deceniu, o amenințare militară directă pentru statele NATO.

Poziția a fost exprimată fără echivoc de ministrul adjunct polonez al Apărării, Paweł Zalewski, după discuțiile purtate joi la sediul NATO din Bruxelles, relatează Politico.eu.

„Aş dori să spun foarte clar şi deschis: Polonia nu doreşte să aibă focoase nucleare pe teritoriul său. Vrem să participăm la descurajarea nucleară a NATO, (ceea ce) nu înseamnă să avem un focos nuclear pe teritoriul nostru”, a declarat Paweł Zalewski, ministrul adjunct al Apărării din Polonia.

Paweł Zalewski - Foto: Facebook/Paweł Zalewski Wiceminister MON, Poseł

Paweł Zalewski – Foto: Facebook/Paweł Zalewski Wiceminister MON, Poseł

Polonia și-a manifestat anterior scepticismul privind găzduirea efectivă a armelor nucleare, dar a purtat în același timp discuții preliminare cu Statele Unite privind o posibilă extindere a descurajării nucleare americane în Europa.

Totodată, Varșovia s-a alăturat și unei inițiative franceze care urmărește aprofundarea discuțiilor privind rolul forței nucleare franceze în securitatea continentului.

Există însă diferențe de abordare chiar în interiorul conducerii poloneze. Președintele Karol Nawrocki a lăsat deschisă posibilitatea ca Polonia să ajungă, în viitor, să ia în considerare propriul program de arme nucleare.

Dezbaterea are loc într-un moment în care oficiali occidentali avertizează că Rusia ar putea dobândi capacitatea de a ataca teritoriul NATO până la sfârșitul deceniului, iar evaluări recente ale serviciilor americane de informații sugerează că un asemenea risc ar putea apărea chiar mai devreme.

Polonia negociază „mai multe” baze permanente ale SUA

Pe de altă parte, Varșovia urmărește o consolidare semnificativă a prezenței militare convenționale americane în Polonia. Guvernul polonez poartă discuții cu Washingtonul pentru înființarea mai multor baze în care militarii americani să fie staționați permanent, potrivit declarațiilor lui Zalewski, citate de TVP World.

„De fapt, vorbim despre mai multe baze, mai multe locaţii în care soldaţii americani ar fi staţionaţi permanent în Polonia”, a declarat ministrul adjunct al Apărării din Polonia.

Paweł Zalewski - Foto: Facebook/Paweł Zalewski Wiceminister MON, Poseł

Paweł Zalewski – Foto: Facebook/Paweł Zalewski Wiceminister MON, Poseł

Anunțul a fost făcut după întâlnirea acestuia cu Elbridge Colby, subsecretarul american al Apărării pentru politică, desfășurată la sediul NATO din Bruxelles.

Un reprezentant al biroului lui Colby urmează să se deplaseze în curând în Polonia pentru a evalua amplasamentele propuse de autoritățile de la Varșovia.

Polonia găzduiește deja aproximativ 10.000 de militari americani, reprezentând al doilea cel mai mare contingent al SUA din Europa după cel din Germania.

Diferența esențială este că majoritatea militarilor americani din Polonia sunt desfășurați în prezent prin rotație, iar Varșovia încearcă să transforme o parte mai mare a acestei prezențe într-una permanentă.

Discuțiile actuale pornesc de la o propunere formulată de Polonia în luna mai, după ce Pentagonul a anulat desfășurarea prin rotație a aproximativ 4.000 de militari americani planificată pentru această țară. Decizia făcea parte dintr-o analiză mai amplă a posturii militare americane pe continent.

Washingtonul a asigurat ulterior Varșovia că nu intenționează să reducă capacitățile militare americane existente în Polonia.

Mai mult, Varșovia dorește și acces la capabilități militare pe care nu le deține în prezent, Zalewski indicând sistemele de recunoaștere și comandă printre domeniile de interes.

În iunie, ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, afirma că șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a răspuns pozitiv propunerii privind o bază americană permanentă, fără ca cele două părți să ajungă însă la un acord definitiv.

„Americanii au interese atât de importante în Polonia, încât doresc să fie prezenţi aici permanent”, a declarat Paweł Zalewski, ministrul adjunct al Apărării din Polonia.

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