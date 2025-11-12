Prima pagină » HOROSCOP » O zodie va fi lovită puternic de Mercur retrograd. Cristina Demetrescu vine cu un avertisment

O zodie va fi lovită puternic de Mercur retrograd. Cristina Demetrescu vine cu un avertisment

12 nov. 2025, 21:53, HOROSCOP
O zodie va fi lovită puternic de Mercur retrograd. Cristina Demetrescu vine cu un avertisment

Săptămâna aceasta, cerul pare să fie plin de tensiune, dar și de surprize. Mișcarea planetelor ne provoacă să privim adevărul în față. Mercur retrograd, alături de tranzitele lui Jupiter și Saturn, arată o perioadă în care secretele ies la iveală, iar deciziile care sunt luate în grabă trebuie reevaluate.

Energia pozitivă nu lipsește. Trigonul dintre Jupiter și Saturn indică faptul că succesul vine acolo unde există muncă susținută și răbdare, iar pe 15 noiembrie se conturează un aspect astral deosebit, care promite echilibru și armonie pentru mai multe zodii.

Zodia rănită grav de Mercur retrograd

Mercur, planeta comunicării, se află în retrogradare, trecând între zodiile Săgetător și Scorpion, și provoacă o adevărată „vânătoare a adevărului”. Orice încercare de ascundere sau manipulare a informațiilor riscă să fie descoperită, iar tensiunile între aparență și realitate cresc vizibil. Situațiile confuze vor începe să se clarifice după jumătatea lunii decembrie, când adevărul va ieși în prim-plan.

Săgetătorii, aflați chiar sub influența retrogradării lui Mercur, trebuie să fie deosebit de atenți la comunicare. Impulsivitatea poate crea conflicte neașteptate, iar sinceritatea nefiltrată riscă să rănească. Este recomandat să fie mai discreți și să își concentreze energia pe proiectele personale, evitând expunerea excesivă.

„Fiind chiar sub influența lui Mercur retrograd, Săgetătorii trebuie să fie foarte atenți la comunicare. Pot face gafe involuntare sau pot răni prin sinceritate. Este o perioadă în care impulsivitatea le poate aduce dușmani neașteptați. Se recomandă discreție și focus pe proiecte personale, fără expunere excesivă”, a spus Cristina Demetrescu.

Săptămâna se anunță intensă: confruntări între adevăr și aparență, revelații neașteptate și lecții de răbdare și maturitate. Astrologii recomandă introspecție, analiză atentă și alegerea cu grijă a momentelor în care ne exprimăm opiniile sau luăm decizii.

Recomandările autorului:

Mediafax
Abandonat în maternitate, un bebeluș a fost adoptat de o familie din Sibiu, care mai are 5 copii: „Doar când este sărăcie vezi cu adevărat ajutorul lui Dumnezeu”
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Cancan.ro
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
O femeie care susținea că o statuie a Fecioarei Maria plânge cu lacrimi de sânge, trimisă în judecată pentru fraudă. A strâns 365.000 de euro din donații
Mediafax
Cancer de ficat provocat de o substanță din produsele de uz casnic. Triplează riscul
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
„Steve Witkoff credea ad litteram ce spuneau rușii.” Negocierile de pace în Ucraina, prin ochii omului care a fost prezent în cameră
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Abraham Maslow, omul care ne-a arătat cum să ne împlinim potențialul. „Scopul principal al psihoterapiei ar trebui să fie integrarea sinelui”
VIDEO EXCLUSIV Victor Ponta atrage atenția asupra PERICOLULUI din noua Strategie de Apărare prezentată de Nicușor Dan: „Readuce serviciile secrete în cercetarea penală”
22:41
Victor Ponta atrage atenția asupra PERICOLULUI din noua Strategie de Apărare prezentată de Nicușor Dan: „Readuce serviciile secrete în cercetarea penală”
EXTERNE „Vânătoarea umană” din războiul din BOSNIA. Bogătașii străini au împușcat pentru distracție civili. Ororile anchetate de procurori
22:15
„Vânătoarea umană” din războiul din BOSNIA. Bogătașii străini au împușcat pentru distracție civili. Ororile anchetate de procurori
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 13 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 13 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
TEHNOLOGIE Actorul Michael Caine își licențiază vocea în biblioteca audio a unei companii de AI: Inovația nu înlocuiește umanitatea, ci o celebrează
21:55
Actorul Michael Caine își licențiază vocea în biblioteca audio a unei companii de AI: Inovația nu înlocuiește umanitatea, ci o celebrează
CONTROVERSĂ Daniel David i-a înfuriat pe profesori, după ce le-a pasat responsabilitatea pentru analfabetismul din școli: „Declarații calomnioase și ofensatoare”
21:52
Daniel David i-a înfuriat pe profesori, după ce le-a pasat responsabilitatea pentru analfabetismul din școli: „Declarații calomnioase și ofensatoare”