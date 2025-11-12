Prima pagină » HOROSCOP » Tabel zodii | Cea mai mincinoasă zodie din horoscop. Cât de mult minte, de fapt, fiecare zodie în parte

Tabel zodii | Cea mai mincinoasă zodie din horoscop. Cât de mult minte, de fapt, fiecare zodie în parte

12 nov. 2025, 13:56, HOROSCOP
Tabel zodii | Cea mai mincinoasă zodie din horoscop. Cât de mult minte, de fapt, fiecare zodie în parte

Tabel zodii. Voi știați care este cea mai mincinoasă zodie din horoscop? În tabelul de mai jos se găsesc cele 12 semne zodiacale, gradul de minciună (notat de la 1 la 10, unde 1 este varianta pentru „deloc mincinoasă”), dar și explicațiile pentru fiecare în parte.

Există, uneori, situații în care li se atribuie zodiilor anumite caracteristici sau pot fi identificate trăsături specifice de personalitate. De data aceasta, găsiți mai jos un tabel cu cele mai mincinoase zodii. Gradul de minciună conține variante de la 1 la 10, iar pentru fiecare zodie în parte se oferă explicații.

Cea mai mincinoasă zodie din horoscop

Zodia Berbec: grad de minciună – 3. Explicație: De obicei direct și impulsiv, Berbecul spune lucrurile în față. Nu are răbdare să țină minciuni.

Zodia Taur: grad de minciună – 4. Explicație: Nu minte ușor, dar dacă o face, e pentru a-și proteja confortul sau stabilitate. Este atent la imaginea sa.

Zodia Gemeni: grad de minciună – 9. Explicație: Maestrul jongleriilor verbale. Nu neapărat rău intenționat, dar are talentul de a „colora” adevărul.

Zodia Rac: grad de minciună – 6. Explicație: Poate ascunde adevărul ca să evite conflicte sau să protejeze pe cineva drag. Minte „emoțional”.

Zodia Leu: grad de minciună – 5. Explicație: Preferă adevărul, dar uneori exagerează pentru dramă sau pentru a ieși în evidență.

Zodia Fecioară: grad de minciună – 4. Explicație: Foarte atentă la detalii, urăște să fie prinsă cu minciuna. Totuși, poate masca adevărul pentru a evita haosul.

Cea mai mincinoasă zodie din horoscop

Zodia Balanță: grad de minciună – 7. Explicație: Spune ce vrei să auzi ca să evite certurile. Minte diplomatic, de obicei din dorința de armonie.

Zodia Scorpion: grad de minciună – 8. Explicație: Misterios din fire. Nu minte mereu, dar ascunde mult. Manipulează adevărul strategic.

Zodia Săgetător: grad de minciună – 6. Explicație: Nu e mincinos, dar exagerează sau schimbă povestea pentru efect comic sau aventuros.

Zodia Capricorn: grad de minciună – 3. Explicație: Serios și calculat, preferă faptele. Dacă minte, o face doar când e absolut necesar pentru scopuri practice.

Zodia Vărsător: grad de minciună – 7. Explicație: Minte uneori din dorința de libertate sau pentru a păstra misterul. Gândirea neconvențională îl ajută să pară sincer chiar când nu e.

Zodia Pești: grad de minciună – 9. Explicație: Trăiește în propria lume, unde adevărul e relativ. Minte mai degrabă din imaginație sau pentru a evita durerea.

Autorul recomandă:

Moment astral intens în această noapte: Zodiile cuprinse de suferință și lacrimi

Cum influențează Jupiter retrograd în Rac cele 12 zodii, în noiembrie 2025. De partea cui va fi norocul

Tabel zodii | Care sunt cele 3 meserii care ți se potrivesc, în funcție de semnul tău zodiacal

Află câte căsnicii vei avea în funcție de ZODIA ta

Mediafax
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat să iei atitudine”
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât propunea Guvernul, iar reforma să se aplice mai târziu
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Traduceri autorizate in si din limba engleza – cand sunt necesare si de ce conteaza calitatea? (P)