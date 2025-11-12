Tabel zodii | Cea mai mincinoasă zodie din horoscop. Cât de mult minte, de fapt, fiecare zodie în parte

Tabel zodii. Voi știați care este cea mai mincinoasă zodie din horoscop? În tabelul de mai jos se găsesc cele 12 semne zodiacale, gradul de minciună (notat de la 1 la 10, unde 1 este varianta pentru „deloc mincinoasă”), dar și explicațiile pentru fiecare în parte.

Cea mai mincinoasă zodie din horoscop

Zodia Berbec: grad de minciună – 3. Explicație: De obicei direct și impulsiv, Berbecul spune lucrurile în față. Nu are răbdare să țină minciuni.

Zodia Taur: grad de minciună – 4. Explicație: Nu minte ușor, dar dacă o face, e pentru a-și proteja confortul sau stabilitate. Este atent la imaginea sa.

Zodia Gemeni: grad de minciună – 9. Explicație: Maestrul jongleriilor verbale. Nu neapărat rău intenționat, dar are talentul de a „colora” adevărul.

Zodia Rac: grad de minciună – 6. Explicație: Poate ascunde adevărul ca să evite conflicte sau să protejeze pe cineva drag. Minte „emoțional”.

Zodia Leu: grad de minciună – 5. Explicație: Preferă adevărul, dar uneori exagerează pentru dramă sau pentru a ieși în evidență.

Zodia Fecioară: grad de minciună – 4. Explicație: Foarte atentă la detalii, urăște să fie prinsă cu minciuna. Totuși, poate masca adevărul pentru a evita haosul.

Zodia Balanță: grad de minciună – 7. Explicație: Spune ce vrei să auzi ca să evite certurile. Minte diplomatic, de obicei din dorința de armonie.

Zodia Scorpion: grad de minciună – 8. Explicație: Misterios din fire. Nu minte mereu, dar ascunde mult. Manipulează adevărul strategic.

Zodia Săgetător: grad de minciună – 6. Explicație: Nu e mincinos, dar exagerează sau schimbă povestea pentru efect comic sau aventuros.

Zodia Capricorn: grad de minciună – 3. Explicație: Serios și calculat, preferă faptele. Dacă minte, o face doar când e absolut necesar pentru scopuri practice.

Zodia Vărsător: grad de minciună – 7. Explicație: Minte uneori din dorința de libertate sau pentru a păstra misterul. Gândirea neconvențională îl ajută să pară sincer chiar când nu e.

Zodia Pești: grad de minciună – 9. Explicație: Trăiește în propria lume, unde adevărul e relativ. Minte mai degrabă din imaginație sau pentru a evita durerea.

