Trei zodii primesc protecție divină. Schimbări pe borna destinului după eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025

20 sept. 2025, 20:48, HOROSCOP
Trei zodii primesc protecție divină / foto: colaj Envato

Situații de bun augur au loc, în următoarea perioadă, pentru trei zodii. Vor primi protecție divină, norocul va fi la fiecare pas, iar calea lor va fi luminată de autenticitate și liniște. Vor fi schimbări pe borna destinului după eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025.

Trei zodii au parte de vești favorabile din partea astrelor. Lucrurile pot lua o întorsătură pozitivă, la scurt timp după eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025. Poate fi un moment oportun pentru a arăta autenticitate și pentru a căuta armonie.

Zodiile favorizate sunt: Pești, Balanță și Vărsător.

Eclipsa din 21 septembrie 2025 marchează noi începuturi pentru câteva zodii

În cazul nativilor Pești, veștile sunt cât se poate de pozitive. Începând cu data de 22 septembrie 2025, Pot începe un nou proiect în zona profesională sau chiar antreprenorială. Altfel, au un „magnet” pentru pozitivitatea din cuplu, iar nativii singuri pot să își găsească „jumătatea”. Norocul va fi de partea zodiei, în următoarea săptămână.

Nativul Vărsător va intra și el într-o perioadă liniștită, dar perfectă pentru a-și exprima autenticitatea. Următoarea săptămână poate fi favorabilă pentru munca în echipă, atât în plan personal, cât și în cel profesional. Urmează și o perioadă marcată de schimbări ale perspectivelor și gândurilor. Nativul poate părăsi zona de confort, cu intenția de a explora noi activități și de a pleca în vacanță.

În cazul nativului Balanță, surprizele plăcute vin din 23 septembrie 2025. Pot avea parte de oportunități neașteptate, acționând, în același timp, pentru visurile proprii, arată Yourtango.com.

