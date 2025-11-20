Prima pagină » HOROSCOP » Zodia care riscă să piardă TOT pe final de noiembrie 2025. Mihai Voropchievici: „Problemele izbucnesc ca un vulcan”

Zodia care riscă să piardă TOT pe final de noiembrie 2025. Mihai Voropchievici: „Problemele izbucnesc ca un vulcan”

20 nov. 2025, 10:33, HOROSCOP
Zodia care riscă să piardă TOT pe final de noiembrie 2025. Mihai Voropchievici:

Se anunță o perioadă cum rar ne este dat să vedem. Majoritatea zodiilor primesc pe ultima sută de metri șansele la care visau. Sunt câteva zodii vedetă care vor simți din plin norocul divin, dar și norocul adus de rune. Mihai Voropchievici atrage atenția zodiilor cu previziuni pozitive să nu se lase furate de noroc și belșug și să profite de oportunități să rezolve toate problemele acum când sunt pe val.

A doua parte a horoscopului este de departe cea mai norocoasă, zodiile au șansa să renască. Totodată este un moment de introspecție și de analiză. Runele favorabile nu aduc doar brutul din previziuni ci deschid mintea zodiilor și le dau ocazia să-și schimbe viața.

Rac

Racii tot scapă din vedere unele probleme. De-o vreme le amână și lasă pe mai târziu sperând că vor avea soluții mai bune. Din păcate, în perioada 17-23 noiembrie runa Isa aduce exact ce nu-și doreau deloc. O pojghiță de gheață subțire apare sub picioarele racilor și este foarte posibil ca o parte din probleme lăsate în voia soriții să izbucnească precum cum un vulcan. Aveți mare grijă la cum reacționați la provocările săptămânii deoarece vor fi anevoioase.

