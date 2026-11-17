Ministerul Sănătății pregătește extinderea programelor de depistare precoce a cancerului și lansarea unui program de screening pentru bolile cardiovasculare și cerebrovasculare.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a discutat la Bruxelles cu oficialii Comisiei Europene și despre o posibilă participare a țării noastre la un mecanism comun de achiziție și distribuție a medicamentelor critice.

Alexandru Rogobete, a anunțat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că a avut marți, la Bruxelles, o întrevedere bilaterală cu Olivér Várhelyi, comisarul european pentru sănătate.

”România are nevoie de un sistem de sănătate mai puternic, iar cooperarea europeană este esențială pentru atingerea acestui obiectiv! Astăzi, la Bruxelles, am avut o întâlnire bilaterală cu Olivér Várhelyi, comisarul european pentru sănătate, în cadrul căreia am discutat despre principalele priorități de dezvoltare a sistemului de sănătate din România și despre mecanismele europene prin care putem accelera implementarea acestora.

Prevenția și diagnosticul precoce au reprezentat un punct central al discuțiilor. Am abordat accelerarea programelor de screening populațional pentru cancerul de col uterin, colorectal și de sân, precum și dezvoltarea unui nou program național de screening pentru cancerul pulmonar.

Am discutat și despre extinderea screeningului neonatal, unde România a făcut progrese importante, de la 3 la 21 de biomarkeri, dar și despre noul program de screening pentru bolile cardiovasculare și cerebrovasculare, pe care îl pregătim pentru lansare în perioada imediat următoare”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

”Am propus dezvoltarea unui proiect-pilot în România”

Un alt obiectiv discutat la Bruxelles îl reprezintă continuarea investițiilor în infrastructura medicală, în special pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative și recuperare medicală.

”Un alt obiectiv important îl reprezintă continuarea investițiilor în infrastructura medicală, cu accent pe dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative și recuperare medicală. Am propus, de asemenea, dezvoltarea unui proiect-pilot în România pentru prevenirea, monitorizarea și reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale, prin introducerea unor mecanisme digitale de control și supraveghere.

Un subiect deosebit de important a fost accesul la medicamente. România, asemenea altor state europene, se confruntă cu discontinuități de aprovizionare și cu o dependență ridicată de producția farmaceutică din afara Uniunii Europene. În acest context, comisarul european a propus participarea României la o acțiune comună europeană (Joint Action), prin care să dezvoltăm mecanisme coordonate de achiziție și distribuție a stocurilor pentru anumite medicamente critice. Este o propunere importantă, care poate contribui la reducerea riscului de discontinuități și la creșterea siguranței accesului pacienților români la tratamentele de care au nevoie.

Îi mulțumesc comisarului european Olivér Várhelyi pentru dialogul constructiv, deschiderea și susținerea acordată priorităților României în domeniul sănătății. Continuăm cu responsabilitate, dialog și proiecte concrete. Pentru că sănătatea românilor trebuie să rămână o prioritate, atât la București, cât și la Bruxelles”, a mai scris Alexandru Rogobete.