Cărțile scrise de Klaus Iohannis, care conțin și autograful fostului președinte, au ajuns să se dea aproape gratis pe platforme precum OLX. Într-unul dintre anunțuri, un utilizator oferă spre vânzare atât cartea „Pas cu Pas”, cât și „EU.RO”, ambele scrise de fostul șef al statului.

Pe o platformă online, de exemplu, un utilizator a scos la vânzare un pachet format din 2 cărți scrise de Klaus Iohannis. Potrivit anunțului, pachetul costă 70 de lei și conține cărțile „Pas cu Pas” și „EU.RO”. Potrivit anunțului, cărțile sunt noi și livrarea poate fi făcută cu verificare.

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„1. Klaus Iohannis – Pas cu pas, 2014, coperti brosate (paperback)

«Am adunat în această carte momente din viaţa publică, încercând să refac, din ceea ce a selectat memoria, traseul profesional care m-a adus de la catedra de fizică la ipostaza de candidat pentru preşedinţie.»

2. Klaus Iohannis – EU.RO (2019), coperti cartonate (hardback) – CU AUTOGRAF

«Construit ca un ghid care prezintă sinteza istoriei Uniunii Europene, a instituțiilor care o definesc, a valorilor ei și a principalelor provocări cu care se confruntă în prezent, volumul EU.RO. Un dialog deschis despre Europa este o invitație la dezbatere, la analiză și cunoaștere adresată în special celor tineri.»”, se arată în anunț.

Klaus Iohannis își lansase cartea „Pas cu Pas” și la târgul de la Beijing

Pe de altă parte, la o scurtă căutare pe internet, putem observa că nu doar utilizatorii platformei OLX scot la vânzare cărțile scrise de Klaus Iohannis, ci și diverse centre de anticariat sau chiar site-uri care oferă spre vânzare astfel de publicații. Prețurile variază de la un intermediar / comerciant la altul. De exemplu, una dintre cărți poate fi cumpărată la prețul de 5 lei de la un anticariat, iar pe altă platformă online costă 15 lei. În anumite situații, precum cea de mai sus, cărțile sunt vândute ca pachete.

În anul 2016, cartea „Pas cu Pas” a ajuns și pe unul dintre standurile Târgului Internațional de Carte de la Beijing. Aceasta a fost lansată la a 23-a ediție a târgului, unde România a fost invitată de onoare. De menționat faptul că lansarea inițială a avut loc în România, în anul 2014, la Târgul Gaudeamus.

Lansare cu mii de oameni și autografe

La data de 19 noiembrie 2014, mii de persoane s-au prezentat la târg, pentru a lua parte la lansarea în cadrul căreia a fost prezent și fostul președinte. Persoanele au stat ore în șir la coadă pentru ca fostul șef al statului să le ofere autografe direct pe prima pagină a cărții. Printre invitați s-a numărat și Cristian Țopescu, care i-a oferit lui Klaus Iohannis o minge de tenis.

Câștigătorul alegerilor prezidențiale din 16 noiembrie 2014 a spus că și-a numit cartea „Pas cu pas” pentru că „așa se construiește și o viață și o țară”.

„EU.RO”, de altfel, a fost cea de-a treia carte scrisă de Klaus Iohannis. Volumul a fost anunțat de Editura Curtea Veche. Cartea oferă o imagine de ansamblu asupra istoriei UE, instituțiilor, valorilor și provocărilor actuale ale Uniunii Europene. La momentul acela, cartea costa 59 de lei.

O altă carte scrisă de Klaus Iohannis se numește „Primul Pas”. Volumul este o continuare a bestseller-ului „Pas cu Pas”.

Sursă foto: OLX, Mediafax Foto