Estimarea privind inflația este, de asemenea, mai ridicată decât cea din prognoza anterioară, când Executivul comunitar anticipa un nivel de 7%. Scumpirea energiei și a carburanților, dar și efectele majorării TVA și a accizelor continuă să pună presiune asupra prețurilor.

Consumul populației, afectat de inflație și de măsurile fiscale

Comisia Europeană arată că economia României a scăzut în ultimul trimestru din 2025 și în prima jumătate a anului 2026. Consumul privat s-a redus cu peste 2%, pe fondul înghețării salariilor și pensiilor din sectorul public, în timp ce inflația ridicată a diminuat veniturile disponibile ale populației, potrivit Comisiei Europene. Raportul nu indică, însă, și creșterea taxelor, impozitelor și a accizelor drept cauză a diminuării puterii de cumpărare, deși acestea au cauzat multă presiune pe bugetele românilor.

Investițiile private au fost afectate de instabilitatea politică prelungită, de incertitudinea economică și de costurile mai mari ale energiei. În schimb, investițiile publice susținute prin Mecanismul de Redresare și Reziliență au accelerat și au compensat parțial scăderea cererii interne.

Potrivit prognozei europene, economia ar urma să se stabilizeze în a doua jumătate a anului, însă pe ansamblul lui 2026 produsul intern brut ar urma să scadă cu 0,3%.

Inflația va rămâne ridicată și în 2027

Executivul european estimează că rata medie anuală a inflației va coborî la 4,4% în 2027 și la 3,8% în 2028. Presiunile asupra prețurilor ar urma să se reducă treptat, însă ritmul de scădere va fi lent.

Comisia avertizează că majorarea TVA și a accizelor, eliminarea plafonării prețurilor la electricitate pentru populație și creșterea cotațiilor internaționale la petrol au alimentat inflația. În plus, seceta severă din 2026 a afectat piața energiei electrice.

În ceea ce privește evoluția economiei, instituția europeană anticipează o revenire în 2027, cu o creștere a PIB de 1,8%. Pentru 2028, prognoza indică un avans de 2,2%.

Deficitul bugetar și datoria publică rămân la niveluri ridicate

Comisia Europeană estimează că deficitul bugetar al României va scădea de la 7,8% din PIB în 2025 la 6% în 2026 și la 5,8% în 2027. Reducerea ar urma să vină în principal din măsurile de consolidare fiscală și din controlul cheltuielilor publice.

În schimb, datoria publică va continua să crească. Potrivit estimărilor, aceasta va ajunge la 64,2% din PIB în 2028, față de aproximativ 59% în 2025.

Instituția europeană mai atrage atenția asupra riscurilor generate de o eventuală reapariție a instabilității politice, care ar putea afecta încrederea investitorilor și evoluția investițiilor private.