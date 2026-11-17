Un incendiu puternic a mistuit o clădire cu spații comerciale de pe insula Phuket, o destinație turistică din sudul Thailandei care este preferată de turiștii din toată lumea, inclusiv de către români. Incendiul a izbucnit luni dimineața. 11 persoane și-au pierdut viața, iar alte 16 persoane au fost rănite, a declarat poliția.

Incendiul a izbucnit de la ora 03:17 dimineața, într-o clădire în care funcționa o firmă de închiriat vehicule. Aceasta s-a extins ulterior la mai multe imobile din vecinătate. Pompierilor le-a luat aproximativ două ore pentru a-l ține sub control, au precizat autoritățile thailandeze.

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Cauza tragediei

Dintre persoanele rănite, 15 sunt cetățeni thailandezi, iar una este cetățean din Myanmar. Printre victimele decedate n-au fost identificați turiști, a comunicat poliția, potrivit Internazionale.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a afla cauza incendiului. Clădirea este situată într-o zonă urbană, în apropiere de plaja Patong de pe coasta de vest a insulei Phuket. Incendiul a avut loc la patru luni după ce altul a izbucnit într-un bar din Bangkok, soldat cu 27 de morți.

Despre Phuket, o mare atracție a Thailandei

Phuket, cea mai mare insulă a Thailandei, a devenit o destinație de vis care a atras milioane de turiști din întreaga lume, inclusiv foarte mulți români. Este o insulă populară pentru plajele cu apa de un albastru impecabil, luxurianta vegetație verde, viața de noapte vibrantă, fauna exotică compusă din elefanți, ghiboni, macaci, tigri, lei, țestoase marine, rechini, cobre și scorpioni.

Turiștii vin pe această insulă să se plimbe în natură, să se bronzeze pe plajă, să facă cursuri de surfing, scufundări și snorkeling, să înoate, să facă fotografii, să exploreze templele antice, piețele pline de culoare, să facă drumeții pe Bangla Road unde pot degusta băuturi la baruri și să danseze la cluburi cu lumini și petreceri zgomotoase.

Insula are o dimensiune de 547 kilometri pătrați și este un punct cheie al rutei comerciale dintre India și China. Insula n-a fost niciodată colonizată de puterile europene. Populația umană a insulei este de 432.464. Primul european care a explorat insula Phuket a fost exploratorul portughez Fernao Mendez Pinto, care a sosit în Siam (Thailanda de azi) în anul 1545.

Sursa Foto: Hepta