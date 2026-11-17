Liderul social democraţilor, Sorin Grindeanu, scrie marţi despre faptul că deciziile guvernamentale greşite ale României din ultimul an ne-au coborât pe locul secund în UE, în ceea ce priveşte căderea economică.

În urma discuţiei pe care Grindeanu a avut-o cu reprezentanţii IMM-urilor, s-a ajuns la concluzia că reuşita unei relansări economice, anul viitor, presupune o „nevoie de predictibilitate și nu de noi surprize fiscale”.

Prin urmare, angajamentele reconfirmate în urma întâlnirii sunt acelea că nu vor creşte taxele pentru mediul de afaceri anul viitor, că statul trebuie să își plătească toate datoriile către companii, iar rambursarea TVA trebuie făcută în maximum 30 de zile pentru firmele corecte și conforme.