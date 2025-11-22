Zodia care termină anul 2025 în genunchi. AVERTISMENTUL celebrei Cristina Demetrescu

Astrologul Cristina Demetrescu, unul dintre numele respectate din branșă, a prezentat, în cea mai recentă analiză a sa, previziunile pentru a doua parte a anului 2025. Potrivit acesteia, urmează o perioadă intensă, marcată de schimbări bruște și evoluții neașteptate. Iar pentru o zodie anume, vin încercări pe care le va resimți extrem de puternic.

Anul 2025 a „aparținut” Gemenilor, așa că nici finalul nu-i diferit.

Gemenii, favoriții finalului de an

Acești nativi primesc, potrivit Cristinei Demetrescu, un val rarisim de noroc. Prezența planetei Jupiter în semnul lor zodiacal îi transformă pe „Gemeni” în favoriții finalului de an 2025.

Celebrul astrolog spune că „Gemenii” vor încheia anul sub semnul expansiunii și al deschiderilor profesionale. Apar colaborări noi, proiecte îndrăznețe sau oportunități financiare, iar nativii pot profita la maximum, dacă rămân realiști și încrezători în forțele lor.

În schimb, alte semne zodiacale sunt avertizate că ultimele două luni din an le pot pune la încercare răbdarea, echilibrul și forța interioară.

De exemplu, pentru zodia „Fecioară”, nu este o perioadă prea luminoasă. Ar putea apărea ceva situații complicate în plan profesional sau familial, iar unele pot fi generate de nevoia lor de control și perfecționism.

Dar cea mai dură avertizare îi vizează pe „Scorpioni”. Cristina Demetrescu vorbește despre un final de an încărcat și tensionat. Acești nativi sunt împinși spre limitele lor emoționale și relaționale și trebuie să se aștepte la destule situații neplăcute. Pentru „Scorpioni” urmează o etapă de maturizare forțată, mai ales în zona sentimentală. Ar putea să aibă parte de ceva discuții decisive și chiar despărțiri.

Există și o parte bună, zice Cristina Demetrescu: tot ce li se întâmplă acum „Scorpionilor” nu face decât să-i întărească pentru un 2026 mult mai stabil, în care se vor reconstrui baze noi.

Așadar, avertismentul făcut nativilor din „Scorpion” este următorul: 2025 se încheie cu o lecție dură, dar necesară, care va deschide noi uși.

