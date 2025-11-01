Prima pagină » HOROSCOP » Zodia ocrotită de Divinitate de la 1 noiembrie 2025. Începe o nouă etapă pentru acest nativ. Va găsi soluții pentru problemele nerezolvate

01 nov. 2025, 12:39, HOROSCOP
Zodia ocrotită de Divinitate de la 1 noiembrie 2025 / foto: Shutterstock

Vești extraordinare pentru unul dintre nativii zodiacului european. O zodie va fi ocrotită de Divinitate, în perioada următoare, după ce a traversat momente dificile, încărcate. Multe persoane născute sub acest semn zodiacal ar fi putut să se afle pe un drum pierdut, simțindu-se neajutorate, fără direcție sau sprijin. De data aceasta, există șansa să se schimbe totul pentru ele, după alianța dintre Lună și Neptun.

Părea că totul s-ar surpa sub picioarele nativului, dar Universul îi va scoate în cale o mână de ajutor. În perioada următoare, o zodie va fi ocrotită de Divinitate, reușind să își găsească direcția și sprijinul. După o perioadă încărcată de greutăți, nativul va reuși să se agațe de o speranță că totul se va așeza pe un făgaș normal.

Zodia Pești va fi protejată de Divinitate

Pești este zodia care va fi favorizată de astre, începând cu data de 1 noiembrie 2025. După o perioadă în care lucrurile nu au funcționat după bunul plac, acumulând tot mai multe experiențe neplăcute, nativii Pești nu își pierd speranța. Au traversat o perioadă presărată cu dezamăgiri, confuzii, dureri, iar acum își reîncarcă „bateriile” pentru lucrurile pozitive care urmează să vină în viața lor.

Începând cu data de 1 noiembrie 2025, nativii Pești vor începe o nouă etapă – personală, profesională, financiară, amoroasă. Nativii care au simțit că nu mai au o direcție vor reuși să își găsească calea. Altfel, cei care s-au simțit neajutorați sau abandonați într-un moment / proiect, vor avea posibilitatea să descopere un om care să se plieze pe cerințele lor. Schimbările se produc sub alianța dintre Lună și Neptun, planeta care guvernează zodia Pești.

Unii dintre nativii Pești vor cunoaște momente pline de noroc, dar și situații care vor contribui la vindecarea interioară. Protecția Divinității aduce și schimbări mari în viața unora dintre nativi. Mai mult decât atât, ar putea veni răspunsuri la întrebări vechi, dar și soluții pentru diverse probleme nerezolvate, scrie Bzi.ro.

