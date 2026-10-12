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Anunțul Apa Nova: Străzile din patru sectoare care rămân fără apă rece timp de trei zile

Anunțul Apa Nova: Străzile din patru sectoare care rămân fără apă rece timp de trei zile
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Apa rece va fi oprită în 4 sectoare din București, fiind vizate mai multe străzi. Apa Nova a dat lista adreselor afectate din sectoarele 1, 2, 4 și 5.

Vor avea loc diferite intervenții și lucrări de modernizare în rețeaua din Capitală.

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Zilele și intervalele orare diferă de la o zonă la alta.

Sectorul 1

  • Strada George Enescu – 14 octombrie 2026, în intervalul orar 00:30 – 03:00 – lipsă de apă;
  • Strada Piatra Morii, Strada Turnu Roșu – începând cu 13.10.2026, ora 22:00 până în data de 14.10.2026, ora 05:00. – lipsă de apă.

Sectorul 2

  • Șoseaua Iancului – 16 octombrie 2026, în intervalul orar 00:30 – 03:00 – fără zonă de influență, fără clienți afectați;
  • Strada Calafat – 15 octombrie 2026, în intervalul orar 00:30 – 03:00 – lipsă de apă;
  • Bulevardul Ferdinand I, Strada Eufrosin Poteca, Bulevardul Gara Obor; – 14 octombrie 2026, în intervalul orar 09:00 – 16:00 – lipsă de apă;
  • Strada Piatra Mare – 14 octombrie 2026, în intervalul orar 00:30 – 03:00 – lipsă de apă;
  • Strada Luchian Ștefan, Calea Moșilor, Intrarea Vermont Nicolae, Bulevardul Carol – în intervalul 13.10.2026, ora 22:00, până în data de 14.10.2026, ora 05:00. – lipsă de apă.

Sectorul 4

  • Drum Jilavei, Strada Vârciorova, Strada Drăgănești, Șoseaua Berceni, Intrarea Balaci, Strada Dealu Mare – 15 octombrie 2026, în intervalul orar 09:00 – 18:00 – lipsă de apă;
  • Calea Șerban Vodă – 15 octombrie 2026, în intervalul orar 00:30 – 03:00 – lipsă de apă;

Sectorul 5

  • Șoseaua Panduri – 16 octombrie 2026, în intervalul orar 00:30 – 03:00 – lipsă de apă.
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