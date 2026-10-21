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Cum arată Centrul de Monitorizare care va supraveghea non-stop circulația pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești: 14 monitoare și 36 de calculatoare vor fi operate de 11 specialiști, 24 de ore din 24

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Cristian Pistol, directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA, a prezentat imagini de la Centrul de Monitorizare care va supraveghea non-stop circulația pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1).

„Centrul de Monitorizare, aflat în incinta Centrului de Întreținere și Coordonare (CIC) de la Curtea de Argeș, efectuează teste ale echipamentelor și ale software-ului SCADA care va supraveghea, în special, circulația în tunelul Momaia (1.350 m). În tunel sunt amplasate peste 2.500 de puncte de monitorizare — senzori și camere inteligente, fixe și mobile — care pot identifica incidentele sau obiectele de pe carosabil și pot comanda închiderea uneia dintre benzi sau a galeriei în totalitate.

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Centrul este dotat cu 14 monitoare și 36 de calculatoare și va fi operat de 11 specialiști, în ture, 24 de ore din 24.

După testele echipamentelor din această perioadă, la sfârșitul lunii noiembrie vor avea loc, împreună cu reprezentanții ISU și ai CNAIR, testele finale ale sistemelor de monitorizare, prevenire și intervenție: simulări de incendiu (fum și foc), de stingere și de control al traficului.

Fără aceste teste, obligatorii conform cerințelor europene privind siguranța în tuneluri, circulația nu se poate deschide pe această secțiune. Pentru siguranța circulației, viteza în tunel va fi limitată la maximum 80 km/h.

Lucrările de drum pe toți cei 9,86 km ai secțiunii sunt finalizate, iar pe toate cele 12 poduri, pasaje și viaducte, în lungime totală de 2.620 de metri, a fost așternut asfaltul, s-au trasat marcajele și a fost montat parapetul.

Deschiderea circulației pe Secțiunea 4 (Tigveni – Curtea de Argeș) este programată pentru acest an, în avans față de termenul contractual de finalizare (februarie 2027).

Prin darea în trafic a acestei secțiuni se va putea circula pe aproximativ 54 km din totalul de 122 km ai Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1).

Valoarea contractului este de 1,678 miliarde de lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (#PT) 2021-2027”, transmite Cristian Pistol.

Sursa foto: Facebook / Cristian Pistol

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