Directorul CNAIR anunță că utilajul gigantic care va fora tunelul Poiana a ajuns pe platforma industrială de la Călărași

Directorul general al Companiei Naționale de Administrație a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat pe rețelele de socializare că au ajuns pe platforma industrială de la Călărași componentele utilajului gigantic TBM (Tunnel Boring Machine) care va fora tunelul Poiana.

Cristian Pistol a anunțat într-o postare pe pagina personală de Facebook că segmentele „uriașului tehnologic” sunt pregătite pentru asamblare și transport. Directorul CNAIR spune că după asamblarea preliminară a unor elemente, anumite segmente din utilaj vor fi transportate pe șantierul Secțiunii 3 a autostrăzii Sibiu-Pitești. Utilajul TMB se remarcă prin diametrul de 12,49 metri, lungimea de 100 de metri și greutatea totală care ajunge la aproximativ 3.300 de tone.

„Componentele utilajului gigantic (TBM) care va fora tunelul Poiana au ajuns pe platforma industrială de la Călărași! După asamblarea preliminară a unor elemente, segmentele acestui „uriaș tehnologic” vor fi transportate (cu autovehicule agabaritice) pe șantierul Secțiunii 3 (Cornetu – Tigveni) a autostrăzii Sibiu-Pitești (A1)”, a scris Cristian Pistol pe Facebook.

Directorul CNAIR spune că tunelul Poiana, care va avea o lungime de arpoape 2 km, va fi primul tunel rutier din România forat cu tehnologia TBM. De asemenea, Pistol a subliniat că atunci când va fi deschisă circulația pe A1, România va avea un coridor continuu de mare viteză de la Portul Constanța până la Nădlac. În finalul postării, acesta a transmis că infastructura nu reprezintă doar beton și asflat, ci o economie puternică.

„În momentul în care vom deschide circulația pe aceste sectoare, România va avea un coridor continuu de mare viteză de la Portul Constanța până la Nădlac. Se va circula neîntrerupt pe autostradă pe o distanță de peste 850 km! Infrastructura nu înseamnă doar beton și asfalt. Înseamnă și o economie puternică. Odată finalizat acest coridor, România va fi propulsată direct în topul rutelor comerciale strategice ale Europei.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum arată lucrările la tunelul Autostrăzii Sibiu-Pitești. Imagini în premieră

Când vom putea circula de la Sibiu la Pitești (A1) și pe Autostrada Transilvania (A3)