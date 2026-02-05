Prima pagină » INFRASTRUCTURĂ » Contract de peste 500 de milioane de lei pentru calea ferată din Portul Constanța. Cine va face lucrările și ce se modernizează

Contract de peste 500 de milioane de lei pentru calea ferată din Portul Constanța. Cine va face lucrările și ce se modernizează

Bianca Dogaru
05 feb. 2026, 13:29, INFRASTRUCTURĂ
Contract de peste 500 de milioane de lei pentru calea ferată din Portul Constanța. Cine va face lucrările și ce se modernizează

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că a fost desemnată firma care va moderniza infrastructura feroviară din Portul Constanța, etapa a III-a. Câștigătoare este Asocierea BAWI CONSTRUCTION S.R.L. – SWIETELSKY CONSTRUCT S.R.L.

Potrivit ministrului, contractul a fost atribuit pe criteriul cel mai bun raport calitate-preț și are o valoare de 523 de milioane de lei, fără TVA. Lucrările se vor desfășura pe o perioadă de 99 de luni, iar finanțarea este asigurată din Programul Transport 2021-2027, cu fonduri europene.

Proiectul prevede modernizarea Stației Agigea Sud, a liniei de legătură Agigea Ecluză-Agigea Sud, a liniei 813B dintre Agigea Ecluză și Port Constanța Ferry Boat, precum și a zonei CMT Constanța.

Ministerul Transporturilor anunță că investiția are ca scop îmbunătățirea transportului feroviar și creșterea siguranței rutiere.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Construim viitorul – Locuința eficientă energetic: cum ajunge casa să producă, să stocheze și să consume inteligent energia
08:30, 30 Jan 2026
Construim viitorul – Locuința eficientă energetic: cum ajunge casa să producă, să stocheze și să consume inteligent energia
VIDEO EXCLUSIV Construim viitorul: De la „casă normală” la casă pasivă – ce înseamnă performanța unei locuințe
11:11, 29 Jan 2026
Construim viitorul: De la „casă normală” la casă pasivă – ce înseamnă performanța unei locuințe
INFRASTRUCTURĂ Se anunță noi scumpiri la STB. De când și cât vor costa biletele
15:18, 23 Jan 2026
Se anunță noi scumpiri la STB. De când și cât vor costa biletele
INFRASTRUCTURĂ Tren de mare viteză în România. Drumul Constanța-București ar dura aproximativ o oră
12:12, 22 Jan 2026
Tren de mare viteză în România. Drumul Constanța-București ar dura aproximativ o oră
INEDIT Unde se află localitatea din România cu cel mai scurt nume. Este un loc marcat de unul dintre cele mai tragice episoade din istoria recentă a țării
15:13, 21 Jan 2026
Unde se află localitatea din România cu cel mai scurt nume. Este un loc marcat de unul dintre cele mai tragice episoade din istoria recentă a țării
INFRASTRUCTURĂ Scăpăm în sfârșit de aglomerația de pe Valea Prahovei? „Construcții Erbașu a ajuns la un stadiu de 12% la cinci luni de la debut”
18:04, 20 Jan 2026
Scăpăm în sfârșit de aglomerația de pe Valea Prahovei? „Construcții Erbașu a ajuns la un stadiu de 12% la cinci luni de la debut”
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
O celebră vilă a lui Nicolae Ceauşescu revine în patrimoniul public, după ce afaceristul Ovidiu Tender a fost expropriat
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și imaginile postate pe site-uri pentru adulți
Cancan.ro
De ce a 'divorțat' Ruxandra Luca de fostul partener? S-au separat după 20 de ani: 'Sfârșitul lumii'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Cercetătorii au aflat cum le-a ajutat pe reginele termite pierderea de gene
FLASH NEWS Coroana scăpată de hoții de la Luvru, în timpul jafului secolului, va fi restaurată: Muzeul publică imagini. Zece diamante și un vultur de aur lipsesc
16:12
Coroana scăpată de hoții de la Luvru, în timpul jafului secolului, va fi restaurată: Muzeul publică imagini. Zece diamante și un vultur de aur lipsesc
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății: ”Neplata primei zile de concediu medical va fi nuanțată, cu excepții pentru pacienții vulnerabili”
16:09
Ministrul Sănătății: ”Neplata primei zile de concediu medical va fi nuanțată, cu excepții pentru pacienții vulnerabili”
EXCLUSIV Bușcu demolează delegația Oanei Țoiu la Washington: “Generația de tineri crescuți în ONG-uri a frânat proiecte de miliarde de dolari/Tot ce înseamnă mineral strategic îl punem acum pe masă“
16:00
Bușcu demolează delegația Oanei Țoiu la Washington: “Generația de tineri crescuți în ONG-uri a frânat proiecte de miliarde de dolari/Tot ce înseamnă mineral strategic îl punem acum pe masă“
FLASH NEWS Ministrul Apărării spune că un bloc din Craiova blochează un radar militar. „Cazul ar putea ajunge în instanță”
15:52
Ministrul Apărării spune că un bloc din Craiova blochează un radar militar. „Cazul ar putea ajunge în instanță”
CONTROVERSĂ Elon Musk, cel mai bogat om din lume, mesaj despre valoarea banilor: „Cine a zis că banii nu cumpără fericirea avea dreptate”
15:49
Elon Musk, cel mai bogat om din lume, mesaj despre valoarea banilor: „Cine a zis că banii nu cumpără fericirea avea dreptate”
FLASH NEWS Captură impresionantă de droguri în Pacific. Marina franceză a confiscat și distrus peste 4 tone de cocaină în Pacificul de Sud
15:42
Captură impresionantă de droguri în Pacific. Marina franceză a confiscat și distrus peste 4 tone de cocaină în Pacificul de Sud

Cele mai noi

Trimite acest link pe