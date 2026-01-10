Prima pagină » Actualitate » (VIDEO) Cum arată lucrările la tunelul Autostrăzii Sibiu-Pitești

(VIDEO) Cum arată lucrările la tunelul Autostrăzii Sibiu-Pitești

10 ian. 2026, 17:33, Actualitate

Şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, anunță că se lucrează intens la Autostrada Sibiu-Pitești (A1). În prezent, lucrările pe Secțiunea 2 (Boița-Cornetu) continuă în ciuda condițiilor meteo nefavorabile.                   

Lucrările la secțiunea montană de pe Autostrada Sibiu-Pitești continuă fără întrerupere pentru că vremea rea nu afectează continuarea lucrărilor în regim de siguranță. Cristian Pistol a transmis într-o postare pe pagina personală de Facebook că a solicitat constructorului turc Mapa-Cengiz menținerea mobliziării, care în prezent a ajuns la peste 70 de muncitori și 40 de utilaje. De asemenea, Pistol menționează că se pregătesc operațiunile pentru dinamitarea la capătul dinspre Sibiu al tunelului Robești.

„Autostrada Sibiu-Pitești (A1): continuă lucrările pe secțiunea montană, încă din primele zile ale acestui an! În ciuda condițiilor meteo nefavorabile, lucrările pe Secțiunea 2 (Boița-Cornetu) a autostrăzii Sibiu-Pitești continuă fără întrerupere. Strategia noastră de execuție pune accent pe punctele critice unde tehnologia permite avansul constant, indiferent de anotimp, cu respectarea normelor tehnice de calitate.

La tunelul Robești (900 m) lucrările avansează. Am solicitat constructorului turc Mapa-Cengiz menținerea mobilizării, care acum a ajuns la peste 70 de muncitori și 40 de utilaje. Săpăturile în versant nu sunt împiedicate de vremea de afară, ceea ce permite continuarea lucrărilor în siguranță. S-au excavat deja 240 de metri în galeria dreaptă și 200 de metri în cea stângă. Se pregătesc acum operațiunile pentru dinamitarea la capătul dinspre Sibiu al tunelului Robești.”
În finalul postării, șeful CNAIR a asigurat că lucrările de pe șantier sunt monitorizate permanent pentru ca ritmul execuției să nu afecteze calitatea autostrăzii. Acesta a reamintit că obiectivul construcției este de „conectare a Portului Constanța cu frontiera vestică a României printr-o autostradă modernă”.
