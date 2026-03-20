Centura Bucureștiului. Cristian Pistol (CNAIR): „Lotul 4 (Pantelimon-Glina) al A0 Nord se apropie de finalizare!”

Cristian Lisandru

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR anunță că Lotul 4 (Pantelimon-Glina) al autostrăzii A0 Nord se apropie de finalizare, iar constructorul – Spedition UMB – se concentrează, acum, pe suprastructura podului peste lacul Cernica.

În același timp, potrivit informațiilor furnizate de Cristian Pistol, se mai lucrează la finalizarea trotuarelor, montarea parapetelor, completarea terasamentelor și la finalizarea rampelor pasajului de pe DJ301.

Constructorul român (Spedition UMB) este concentrat în special pe podul peste lacul Cernica unde lucrează la suprastructură.

În paralel se mai lucrează la finalizarea trotuarelor, montarea parapetelor, completarea terasamentelor și la finalizarea rampelor pasajului de pe DJ301.

Stadiul fizic pe cei 4,47 km ai acestui lot a ajuns la 95% iar în șantier lucrează acum 220 de muncitori și aproximativ 70 de utilaje, mobilizare suficientă pentru lucrările care au mai rămas de executat”, a scris Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook.

„Până la încheierea lucrărilor pe lotul 3 (Afumați-Pantelimon) sectorul de autostradă construit de UMB nu va avea descărcare”

Lotul 4 va asigura conexiunea A0 Nord cu A2 (autostrada București-Constanța).

După ce va fi finalizat în această vară, lotul 4 va asigura conexiunea A0 Nord cu A2 (autostrada București-Constanța).

Însă, până la încheierea lucrărilor pe lotul 3 (Afumați-Pantelimon) sectorul de autostradă construit de UMB nu va avea descărcare și ca atare circulația nu va putea fi deschisă pe acesta.

Valoarea contractului pentru construcția lotului 4 al A0 Nord, finanțat prin Programul Trasport (PT) 2021-2027, este de 312,63 milioane lei (fără TVA)”, a mai scris Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

