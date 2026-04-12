Cel mai vechi drum din România. Fosta „Autostradă a Antichității” este tranzitată neîncetat de peste 1.500 de ani

Galerie Foto 3

Te-ai întrebat vreodată care ar fi cel mai vechi drum din România? Este vorba despre fosta „Autostradă a Antichității” care este tranzitată neîncetat de peste 1.500 de ani. În popor, o porțiune din drum poartă numele de „Calea lui Traian”. Vezi mai jos detaliile.

Care să fie, oare, cel mai vechi drum din România? Istoricii vorbesc despre o așa-zisă „Autostradă a Antichității” care, în popor, o porțiune din aceasta poartă numele de „Calea lui Traian”. Drumul se întinde de la Dunăre până în Transilvania. În Oltenia, altfel, porțiunea între Brâncoveni și Piatra Olt era denumită „drumul sării”. Motivul? Carele cu sarea extrasă de la Ocnele Mari (jud. Vâlcea) erau duse spre Dunăre.

Șosea către zona montana

„Ştim cu toţii că, ajunşi într-o ţară nouă, prima grijă a cuceritorilor romani era crearea arterelor de comunicaţie, construcţia de poduri, tăierea şi desfundarea codrilor, ridicarea de castre de-a lungul drumurilor. Aceste preocupări se regăsesc în scenele de pe columnele lui Traian şi Marcus Aurelius.

Prin drumuri provincia era legată ca într-un lanţ de trupul imperiului”, spune istoricul Ovidiu Udrescu, potrivit Adevarul.ro.

Un drum tranzitat de peste un mileniu și jumătate

Istoricul Ovidiu Udrescu îl recomandase pe arheologul Dumitru Tudor ca bază de documentare, în acest sens. Arheologul susținea în „Oltenia Romană” că „drumurile constituie însemnate vestigii lăsate de civilizația romană pe actualul teritoriu al României”. Calea lui Traian se mai numește și Drumul Oltului. Istoricii au adus în atenție faptul că încă se mai găsesc urmele vechilor trotuare. Pentru ca apa Oltului să se scurgă, era construit bombat la mijloc.

Vechiul drum trecea pe sub fundaţia Colegiului Naţional „Alexandru Lahovari”. Drumul fusese identificat de arhitectul I. Busuioc, în anul 1910, după o serie de săpături. Acestea au fost făcute la o adâncime de 1,20 – 1,50 de metri. În nord, în urma săpăturilor pentru fundația liceului, s-au găsit urme la o adâncime de 4,5 metri.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto / Envato – imagini cu rol ilustrativ

Recomandarea video

