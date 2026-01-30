Prima pagină » Știri externe » ⁠Regele Danemarcei a anunțat efectuarea unei vizite în Groenlanda pe fondul tensiunilor dintre Trump și UE

30 ian. 2026, 18:58, Știri externe
Regele Danemarcei Frederik a declarat joi că va vizita Groenlsnda între 18 și 20 februarie 2026. Anunțul vine chiar în contextul agravării tensiunilor dintre SUA și UE pe seama disputei asupra Groenlandei. Regele danez a declarat reporterilor în timp ce vizitase Lituania că „simte că groenlandezii sunt îngrijorați” și că „i-ar face plăcere să se ducă și să-i întâlnească”.

Monarhul danez a precizat că dacă groenlandezii ar avea de ales între SUA și Danemarca, aceștia vor „alege Danemarca”. Ultima oară când a vizitat Groenlanda a fost în aprilie 2025.

Donald Trump a declarat încă de la începerea mandatului că dorește să controleze insula arctică, deși este teritoriul autonom danez. Președinele SUA a folosit ca principalul motiv „securitatea națională” a SUA și a avertizat că dacă nu o anexează el, o vor anexa Vladimir Putin sau Xi Jinping.

Instalarea bazelor și a rachetelor balistice de către ruși și chinezi în Groenlanda ar reprezenta o amenințare imediată pentru SUA, însă Danemarca se opune anexării care i-ar putea încălca suveranitatea. Trump a amenințat cu tarife vamale nu doar Danemarca, dar și țările europene care se opun anexării.

Deși a lansat ulterior discuții diplomatice, Washingtonul deja se pregătește să staționeze trupe în insula arctică după ce Danemarca și câteva țări europene membre NATO și-au trimis forțele militare în misiuni de recunoaștere și securitate.

Guvernul groenlandez a dezvăluit miercuri că a lansat un sondaj de opinie pentru a măsura starea sănătății mintale a populației pe fondul presiunilor „extraordinare”, informează Reuters.

În ediția de pe 27 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, profesorul dr. Valentin Stan a vorbit despre cum Danemarca a dus o campanie de sterilizare forțată la scară largă împotriva femeilor inuite din Groenlanda, între anii 1960-1990.

