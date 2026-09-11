11 septembrie, 25 de ani mai târziu: 2.977 de morți și patru avioane deturnate. Ziua neagră care a schimbat lumea pentru totdeauna

Pe 11 septembrie 2026 se împlinesc 25 de ani de la atentatele care au zguduit SUA și au schimbat lumea pentru totdeauna. Patru avioane au fost deturnate de al-Qaida, Turnurile Gemene s-au prăbușit, iar 2.977 de oameni au fost uciși. Din acea zi, nimic nu a mai fost la fel.

Au trecut 25 de ani, dar imaginile dimineții de 11 septembrie 2001 au rămas întipărite în memoria unei generații: avioane intrând în Turnurile Gemene, Manhattanul acoperit de fum și cenușă, oameni alergând pe străzi, pompieri și polițiști îndreptându-se spre clădirile din care ceilalți încercau să scape.

În numai câteva ore, 19 teroriști al-Qaida au deturnat patru avioane comerciale, au atacat World Trade Center și Pentagonul și au ucis 2.977 de oameni. America nu avea să mai fie aceeași, iar efectele acelei zile aveau să transforme securitatea, aviația și politica internațională pentru următoarele decenii, potrivit Associated Press.

Ziua care a schimbat lumea

Dimineața de marți, 11 septembrie 2001, începuse aparent obișnuit. Cerul era senin, iar milioane de americani plecau spre serviciu, școli și aeroporturi fără să știe că Statele Unite se aflau la mai puțin de două ore de unul dintre cele mai devastatoare atacuri teroriste din istorie.

Primul avion deturnat a fost American Airlines Flight 11, o cursă care decolase din Boston și trebuia să ajungă la Los Angeles.

La 8:46, aeronava a lovit Turnul de Nord al complexului World Trade Center din New York.

Primele imagini au provocat confuzie. În primele minute, nu era clar dacă lumea asistase la un accident aviatic de proporții sau la un atac deliberat.

Sursa video – X/@thewakeninq

Răspunsul a venit după numai 17 minute.

La 9:03, United Airlines Flight 175 a intrat în Turnul de Sud. Impactul a fost surprins de camerele televiziunilor care transmiteau deja în direct din Manhattan.

Sursa video – X/@Adi13

Din acel moment, pentru autorități și pentru milioanele de oameni care priveau imaginile în timp real, devenise evident că Statele Unite erau atacate.

Patru avioane deturnate, două turnuri prăbușite și o Americă paralizată

În total, teroriștii al-Qaida au preluat controlul asupra a patru curse comerciale interne și au transformat aeronavele, pline cu pasageri și combustibil pentru zboruri transcontinentale, în arme.

În timp ce New Yorkul încerca să înțeleagă amploarea catastrofei, un al treilea avion se îndrepta spre zona capitalei americane.

La 9:37, American Airlines Flight 77 a lovit partea de vest a Pentagonului, sediul Departamentului Apărării al Statelor Unite, aflat în apropiere de Washington.

În atac au murit 125 de persoane din Pentagon, alături de cele 64 de persoane aflate la bordul aeronavei, inclusiv teroriștii.

Cel de-al patrulea avion, United Airlines Flight 93, decolase din Newark cu destinația San Francisco.

Soarta lui avea să fie diferită.

După deturnare, mai mulți pasageri au reușit să vorbească prin telefon cu persoane de la sol și au aflat că alte avioane loviseră deja World Trade Center și Pentagonul. Înțelegând că aeronava în care se aflau putea fi folosită pentru un nou atac, pasagerii au decis să intervină.

Au încercat să pătrundă în cabina de pilotaj și să recâștige controlul avionului.

La 10:03, Flight 93 s-a prăbușit într-un câmp din apropierea localității Shanksville, Pennsylvania. Toți cei aflați la bord au murit, însă avionul nu a mai ajuns la ținta vizată de teroriști.

Între timp, la New York, situația devenise catastrofală.

Deși fusese lovit al doilea, Turnul de Sud s-a prăbușit primul, la 9:59. Trecuseră numai 56 de minute de la impactul avionului.

La 10:28, după 102 minute de la lovirea sa, s-a prăbușit și Turnul de Nord.

În numai câteva secunde, clădirile care definiseră timp de decenii imaginea Manhattanului au dispărut într-un nor uriaș de praf, fum și resturi.

Străzile din Lower Manhattan au fost acoperite de cenușă. Supraviețuitorii încercau să se îndepărteze de zona dezastrului, în timp ce pompieri, polițiști, paramedici și alți salvatori continuau să înainteze spre locul prăbușirilor.

Sursa video – X/@Adi13

Printre cei uciși în atentatele din 11 septembrie s-au aflat pasageri și membri ai echipajelor celor patru avioane, angajați ai World Trade Center, oameni aflați în Pentagon, pompieri, polițiști și membri ai serviciilor de intervenție.

Bilanțul oficial al victimelor atacurilor este de 2.977 de morți, fără a-i include pe cei 19 teroriști.

Drama de la World Trade Center nu s-a încheiat însă odată cu dispariția Turnurilor Gemene.

Operațiunile de salvare și căutare au continuat în condiții extrem de dificile, iar la 17:20 s-a prăbușit și 7 World Trade Center, o clădire cu 47 de etaje afectată de incendiile declanșate în urma dezastrului. Imobilul fusese evacuat, iar prăbușirea sa nu a provocat victime.

În aceeași zi, autoritățile americane au luat o măsură fără precedent: traficul aerian civil a fost oprit, iar aeronavele aflate deja în aer au primit instrucțiuni să aterizeze.

Pentru milioane de oameni din întreaga lume, 11 septembrie a fost urmărit aproape în timp real la televizor. Imaginea Manhattanului acoperit de fum și a oamenilor care fugeau din calea norului uriaș de praf a devenit una dintre imaginile definitorii ale începutului de secol XXI.

De la Ground Zero la „războiul împotriva terorismului”. Cum a schimbat 11 septembrie lumea

Atacurile au produs o transformare profundă a Statelor Unite, iar consecințele lor au depășit rapid granițele țării.

Administrația președintelui George W. Bush a lansat ceea ce avea să fie numit „războiul împotriva terorismului”, iar Statele Unite și aliații lor au început operațiunile militare în Afganistan împotriva al-Qaida și a regimului taliban care îi oferea adăpost.

În interiorul SUA, securitatea națională a fost reorganizată profund.

În 2002 a fost creat Department of Homeland Security, iar în anii care au urmat atacurilor au fost extinse instrumentele de supraveghere, schimbul de informații între instituții și capacitatea autorităților de a preveni și combate amenințările teroriste.

Una dintre cele mai vizibile schimbări pentru oamenii obișnuiți s-a produs în aeroporturi.

Controalele de securitate au devenit mult mai stricte, accesul în anumite zone a fost limitat, iar regulile privind bagajele, obiectele permise la bord și verificarea pasagerilor au fost transformate.

Măsurile adoptate în Statele Unite au influențat ulterior securitatea aeronautică din întreaga lume.

La New York, locul în care se ridicau Turnurile Gemene a devenit între timp un spațiu al memoriei.

Pe amprentele celor două turnuri se află astăzi două bazine memoriale, iar numele victimelor sunt gravate pe parapetele care le înconjoară. 9/11 Memorial & Museum păstrează obiecte, mărturii, imagini și documente despre atentate și despre oamenii care și-au pierdut viața.

Sursa video – X/@OnlyInBOS

Pe 11 septembrie 2026, la împlinirea a 25 de ani de la atacuri, familiile victimelor participă la comemorările organizate în memoria celor uciși.

Sursa video – X/@nexta_tv

Unul dintre cele mai emoționante momente ale ceremoniei este citirea numelor victimelor, întreruptă de momente de reculegere care marchează orele decisive ale acelei dimineți: lovirea Turnurilor Gemene și a Pentagonului, prăbușirea celor două turnuri și tragedia zborului Flight 93.

Un sfert de secol mai târziu, bilanțul uman al zilei de 11 septembrie continuă să crească într-o altă formă.

Numeroși pompieri, polițiști, paramedici, salvatori, angajați și locuitori expuși prafului și substanțelor eliberate în urma prăbușirii clădirilor au dezvoltat ulterior boli grave.

World Trade Center Health Program, programul federal destinat monitorizării și tratării persoanelor afectate, deservește în prezent peste 150.000 de persoane, potrivit datelor citate de Reuters în săptămâna celei de-a 25-a comemorări. Mii dintre membrii înscriși în program au murit de-a lungul anilor.

În 2026 există deja o generație de adulți care nu are nicio amintire personală despre dimineața de 11 septembrie 2001.

Pentru ei, vocile celor care au sunat acasă din avioanele deturnate, imaginile pompierilor care au intrat în Turnurile Gemene, fotografiile celor dispăruți lipite atunci pe străzile New Yorkului și mărturiile supraviețuitorilor nu mai sunt amintiri trăite, ci documente ale unei pagini de istorie petrecute înainte ca ei să se nască.

La Ground Zero, numele celor 2.977 de victime rămân înscrise în jurul celor două bazine construite exact pe locurile în care, până în dimineața de 11 septembrie 2001, se ridicau Turnurile Gemene.