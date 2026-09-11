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Alertă aeriană în Tulcea. Populația, sfătuită să se adăpostească. Două avioane F-16 au fost ridicate în aer

Elena Popescu
Alertă aeriană în Tulcea. Populația, sfătuită să se adăpostească. Două avioane F-16 au fost ridicate în aer
Avioane de război F-16 - Foto: Facebook/Ministerul Apărării Naționale
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Telefoanele tulcenilor i-au avertizat, din  nou, în toiul nopții despre posibilitatea căderii unor obiecte (drone sau fragmente de drone) din spațiul aerian. 

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea graniței cu România, vineri, 11 septembrie, în jurul orei 04.15.

RO-Alert transmis în Tulcea la ora 04:36

În urma detectării țintelor, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind activate măsurile pentru avertizarea locuitorilor din nordul județului Tulcea.

Populația a fost avertizată prin RO-Alert, iar două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol. Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 04:36, pe fondul situației de securitate din apropierea graniței.

”Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană la Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situației”, arată MApN.

Alerta aeriană instituită în nordul județului Tulcea a rămas în vigoare aproape două ore și a încetat la ora 06:30.

MApN: Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României

Ministerul Apărării precizează că, în intervalul în care situația a fost monitorizată, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Incidentul vine la mai puțin de 24 de ore după o altă alertă în județul Tulcea. Joi, 10 septembrie, MApN anunțase detectarea unor ținte aeriene în apropierea Insulei Șerpilor. Atunci, populația din nordul județului a primit, de asemenea, un mesaj RO-Alert, iar pentru monitorizare au fost ridicate de la sol două aeronave F-18 spaniole și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT.

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