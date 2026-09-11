Alertă aeriană în Tulcea. Populația, sfătuită să se adăpostească. Două avioane F-16 au fost ridicate în aer

Telefoanele tulcenilor i-au avertizat, din nou, în toiul nopții despre posibilitatea căderii unor obiecte (drone sau fragmente de drone) din spațiul aerian.
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea graniței cu România, vineri, 11 septembrie, în jurul orei 04.15.
În urma detectării țintelor, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind activate măsurile pentru avertizarea locuitorilor din nordul județului Tulcea.
Populația a fost avertizată prin RO-Alert, iar două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol. Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 04:36, pe fondul situației de securitate din apropierea graniței.
”Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană la Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situației”, arată MApN.
Alerta aeriană instituită în nordul județului Tulcea a rămas în vigoare aproape două ore și a încetat la ora 06:30.
Ministerul Apărării precizează că, în intervalul în care situația a fost monitorizată, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
Incidentul vine la mai puțin de 24 de ore după o altă alertă în județul Tulcea. Joi, 10 septembrie, MApN anunțase detectarea unor ținte aeriene în apropierea Insulei Șerpilor. Atunci, populația din nordul județului a primit, de asemenea, un mesaj RO-Alert, iar pentru monitorizare au fost ridicate de la sol două aeronave F-18 spaniole și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT.