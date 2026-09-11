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ANM, cod portocaliu de caniculă. Meteorologii avertizează că revin vijeliile și ploile torențiale

ANM, cod portocaliu de caniculă. Meteorologii avertizează că revin vijeliile și ploile torențiale
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de caniculă, valabil de vineri – ora 12:00 – până în această seară la ora 18:00.

Meteorologii anunță  temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat.

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  • În Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate.
  • Maximele termice se vor situa între 33 și 36 de grade.
  • Cele mai mari valori, canicula și disconfortul termic accentuat vor fi în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.
  • Indicele temperatură-umezeală (ITU) ce va depăși pragul critic de 80 de unități.

Sursa – ANM

ANM a emis și un cod galben

În aceeași perioadă este valabil și un cod galben.

Vineri (11 septembrie) în Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nordul, estul și sud-estul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate,.

Maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Cele mai mari valori se vor atinge în județele Arad și Olt unde local va fi caniculă și disconfort termic. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, anunță ANM.

Intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică

Până în data de 12 septembrie, la ora 22, este valabilă și o informare meteorologică emisă de ANM.

Vor fi intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică și se vor acumula cantități însemnate de apă.

Pe parcursul zilei de vineri (11 septembrie), în Banat, Crișana, la munte și izolat în restul teritoriului, vor fi intensificări ale vântului, La rafală se vor atinge viteze în general de 40…50 km/h.

Vremea va deveni instabilă, în seara zilei de vineri (11 septembrie) și în noaptea de vineri spre sâmbătă (11/12 septembrie) în vestul, nordul și centrul țării.

  • Sâmbătă (12 septembrie) și duminică (13 septembrie) va fi instabilitate atmosferică în sud, est și centru.
  • Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm) și vijelii (viteze de 50…60 km/h).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp, mai anunță ANM.

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