Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de caniculă, valabil de vineri – ora 12:00 – până în această seară la ora 18:00.
Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat.
În aceeași perioadă este valabil și un cod galben.
Vineri (11 septembrie) în Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nordul, estul și sud-estul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate,.
Maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Cele mai mari valori se vor atinge în județele Arad și Olt unde local va fi caniculă și disconfort termic. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, anunță ANM.
Până în data de 12 septembrie, la ora 22, este valabilă și o informare meteorologică emisă de ANM.
Vor fi intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică și se vor acumula cantități însemnate de apă.
Pe parcursul zilei de vineri (11 septembrie), în Banat, Crișana, la munte și izolat în restul teritoriului, vor fi intensificări ale vântului, La rafală se vor atinge viteze în general de 40…50 km/h.
Vremea va deveni instabilă, în seara zilei de vineri (11 septembrie) și în noaptea de vineri spre sâmbătă (11/12 septembrie) în vestul, nordul și centrul țării.
În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp, mai anunță ANM.