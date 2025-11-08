20.000 de ruși sunt fără curent electric după un atac ucrainean asupra unei centrale din Belgorod. Și la Kiev sunt cartiere cufundate în întuneric

Guvernatorul Viacheslav Gladkov a raportat un „atac din partea Forțelor Armate Ucrainene” și a anunțat că nu există victime. Însă, peste 20.000 de persoane au rămas fără curent în Belgorod și regiune după un atac asupra centralei termice

Ca urmare a atacului, cartiere rezidențiale au rămas fără curent, iar în Belgorod au izbucnit mai multe incendii la garaje — pompierii le sting. Potrivit datelor preliminare, lovitura a fost aplicată centralei termice „Luch”.

Și în Ucraina, unele cartiere din Kiev au fost cufundate în întuneric după atacul nocturn al Rusiei. Publicațiile locale postează videoclipuri cu pană de curent.

