Prima pagină » Știri externe » 20.000 de ruși sunt fără curent electric după un atac ucrainean asupra unei centrale din Belgorod. Și la Kiev sunt cartiere cufundate în întuneric

20.000 de ruși sunt fără curent electric după un atac ucrainean asupra unei centrale din Belgorod. Și la Kiev sunt cartiere cufundate în întuneric

08 nov. 2025, 20:06, Știri externe
20.000 de ruși sunt fără curent electric după un atac ucrainean asupra unei centrale din Belgorod. Și la Kiev sunt cartiere cufundate în întuneric

Guvernatorul Viacheslav Gladkov a raportat un „atac din partea Forțelor Armate Ucrainene” și a anunțat că nu există victime.  Însă, peste 20.000 de persoane au rămas fără curent în Belgorod și regiune după un atac asupra centralei termice

Ca urmare a atacului, cartiere rezidențiale au rămas fără curent, iar în Belgorod au izbucnit mai multe incendii la garaje — pompierii le sting. Potrivit datelor preliminare, lovitura a fost aplicată centralei termice „Luch”.

Și în Ucraina, unele cartiere din Kiev au fost cufundate în întuneric după atacul nocturn al Rusiei.  Publicațiile locale postează videoclipuri cu pană de curent.

Autorul recomandă: Ucraina riscă să rămână fără bani până în februarie 2026. Cheltuielile militare ar urma să ajungă la 100-110 miliarde de dolari

Citește și

CONTROVERSĂ Scandal la Vatican. O amplă anchetă scoate la iveală investiții ale Sfântului Scaun în produse de lifestyle, jocuri și filme precum „Men in Black” sau biografia lui Elton John
19:25
Scandal la Vatican. O amplă anchetă scoate la iveală investiții ale Sfântului Scaun în produse de lifestyle, jocuri și filme precum „Men in Black” sau biografia lui Elton John
EXTERNE JD Vance este văzut de Rubio și familia președintelui SUA moștenitorul lui Trump la Casa Albă
18:00
JD Vance este văzut de Rubio și familia președintelui SUA moștenitorul lui Trump la Casa Albă
SCANDAL Scandal fără precedent la Miss Univers. O concurentă este jignită, în direct, de directorul concursului. Celelalte regine ale frumuseții au părăsit sala
17:29
Scandal fără precedent la Miss Univers. O concurentă este jignită, în direct, de directorul concursului. Celelalte regine ale frumuseții au părăsit sala
IMOBILIARE (VIDEO) De ce costă 32,5 milioane de euro cel mai scump apartament în Viena
17:00
(VIDEO) De ce costă 32,5 milioane de euro cel mai scump apartament în Viena
EXTERNE Jaful de la Luvru: Emmanuel Macron le promite francezilor că va recupera bijuteriile Coroanei. Ce presupune noul plan de renaștere a Luvrului
16:24
Jaful de la Luvru: Emmanuel Macron le promite francezilor că va recupera bijuteriile Coroanei. Ce presupune noul plan de renaștere a Luvrului
EVENIMENT Papa Leon al XIV-lea l-a primit pe Robert de Niro la Vatican. Cum a fost onorat celebrul actor de Suveranul Pontif
16:23
Papa Leon al XIV-lea l-a primit pe Robert de Niro la Vatican. Cum a fost onorat celebrul actor de Suveranul Pontif
Mediafax
De o viață împreună: Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume trăiește la Miami
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Cancan.ro
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Ce face Elon Musk cu toți banii pe care îi are. „Trăiește uneori sub pragul sărăciei”
Mediafax
O valiză abandonată pe un trotuar a pus în alertă autoritățile la Drobeta Turnu Severin
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
Cancan.ro
Banii de la Antena 1 n-au stat deloc în cont. Pe ce 'a spart' finalistul Asia Express suma câștigată: 'Am profitat și l-am luat fără taxe
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Arheologii au descoperit o necropolă romană de proporții impresionante