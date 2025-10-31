Ucraina riscă să rămână fără bani până în februarie 2026. Cheltuielile militare ar urma să ajungă la 100-110 miliarde de dolari

Ucraina va rămâne fără bani până în februarie 2026 dacă partenerii europeni ai Kievului nu vor găsi o modalitate de a continua finanțarea, relatează The Economist.

Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de fonduri. Dacă nu se schimbă nimic, până la sfârșitul lunii februarie nu va mai avea bani. Potrivit calculelor The Economist, până la sfârșitul anului 2025, cheltuielile militare ale Ucrainei de la începutul conflictului – reflectate în bugetul apărării, livrările de armament occidental și granturile militare – vor totaliza aproximativ 360 de miliarde de dolari. Doar în 2025, cheltuielile militare vor ajunge la 100-110 miliarde de dolari, o sumă record, echivalentă cu jumătate din PIB-ul Ucrainei.

Publicația notează că, dintre cele trei surse de finanțare ale Kievului, două se epuizează treptat – fondurile din Washington și împrumuturile interne.

Kievul va avea nevoie de aproximativ 389 de miliarde de dolari în următorii patru ani (2026-2029) pentru finanțare și armament, pentru a putea aproviziona armata și susține economia.

Suma este aproape dublă față de 206 miliarde de dolari primite de Kiev din februarie 2022, dintre care ponderea Statelor Unite a fost de aproximativ 133 de miliarde de dolari.

