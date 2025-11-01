Întreruperile îndelungate de curent electric au început în mai multe regiuni ale Ucrainei și în Kiev din 10 octombrie 2025. Autoritățile ucrainene au raportat că rețelele energetice și sistemele comunale au fost avariate în urma atacurilor ruse cu drone și rachete care devin tot mai persistente de când SUA nu mai furnizează sisteme de apărare antiaeriană.

Când Rusia a început invazia la scară largă a Ucrainei acum 4 ani, Volodimir Kudrițki”, șeful companiei energetice de stat Ukrenergo, se străduia să „țină luminile aprinse” în casele ucrainenilor. A avut succes. De la an la altul, Ucraina a căpătat respectul din partea Occidentului pentru că rețeaua electrică ucraineană a rezistat atacurilor cu rachete și drone din partea Rusiei, dar și pentru că a evitat pene de curent devastatoare. Până când Volodimir Kudrițki a fost demis.

Șeful Ukrenergo, demis și acuzat pentru „delapidare”

Fostul șef al companiei Ukrenergo a declarat pentru POLITICO că a fost victima centralizării autorității în jurul președintelui Volodimir Zelenski și a șefului Biroului Președinției, Andrii Yermak. El a spus că-i este teamă că „indivizi corupți” ar putea prelua controlul asupra companiei energetice de stat. A refuzat să rămână tăcut. Săptămâna trecută, Kudrițki a ajuns în sala de judecată, unde a fost pus sub acuzare pentru delapidare.

Zelenski începe să se comporte la fel de „autoritar” ca Putin

Acum, parlamentarii din opoziția ucraineană și activiștii societății civile sunt revoltați, care susțin că este încă un exemplu de conducere autoritară. Opozanții îl acuză pe Zelenski că se folosește de legea marțială pentru a-și intimida adversarii și a-i reduce la tăcere pe critici, fie prin a-i acuza de „corupție”, fie pentru „colaborare cu Rusia”.

Printre alții care au primit același tratament se numără predecesorul lui Zelenski în funcție, Petro Poroșenko, care a fost sancționat și pus sub acuzare pentru acuzații de corupție anul acesta, fiind o mișcare care l-ar putea împiedica să candideze la viitoarele alegeri. Sancțiunile au fost frecvent amenințate sau folosite împotriva adversarilor, blocând efectiv activele și blocând persoana sancționată să efectueze orice tranzacții financiare, inclusiv utilizarea cardurilor de credit sau accesarea conturilor bancare.

Ucraina se confruntă tot mai des cu întreruperi de curent

În ultima lună, Ucraina se confruntă cu întreruperi de curent din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii electrice. În timp ce compania Ukrenergo desfășoară reparații în zonele afectate, populația este îndemnată să economisească energia.

Președintele Zekenski a acuzat în mod repetat Kremlinul pentru că încearcă să „semene haos” în rândul populației civile prin bombardamentele care vizează infrastructura energetică. Jurnaliștii de la BILD raportează că între 55 și 60% din infrastructura de gaze a Ucrainei a fost avariată, mai ales după ce rachetele rusești au lovit de șase ori o instalație a companiei Naftogaz.

În replică, Ucraina lansează atacuri cu drone asupra rafinăriilor și conductelor petroliere din Rusia, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la combustibil. Industria petrolieră rusă este deja grav afectată de sancțiunile impuse de Washington DC, rezultând scăderea cererii de petrol rusesc din partea Indiei și a Chinei.

Analist: Ucraina nu va rezista până la primăvară

Cu toate că președintele Zelenski a reiterat pe 28 octombrie că Ucraina nu va renunța la teritoriile aflate sub ocupație rusească, analistul Roger Boyes de la The Times avertizează că resursele financiare ale Ucrainei s-ar putea epuiza până la finalul primului trimestru al anului 2026. În pofida sprijinului oferit de Uniunea Europeană, Ucraina nu va mai avea „bani, nici voință politică” pentru a susține războiul cu Rusia din martie 2026. Între timp, Rusia se pregătește să mobilizeze încă 350.000 de noi recruți în următoarele luni.

„Îmi este greu să o spun, dar Kievul s-ar putea să nu reziste până în primăvară. În ciuda cuvintelor mari, sprijinul occidental scade vizibil. Pentru Rusia, calculele sunt simple: să transforme iarna într-un coșmar pentru civilii ucraineni, distrugând infrastructura energetică, rețelele feroviare și zonele rezidențiale — în speranța că populația se va întoarce împotriva guvernului Zelenski. Iarna ce vine va fi un test al rezistenței nu doar pentru Ucraina, ci și pentru hotărârea Occidentului de a-și apăra propriile valori. În Europa de Est, nu există miracole de iarnă. Pregătiți-vă pentru o pace — dar una care nu va fi plăcută.”, a scris Roger Boyes.

