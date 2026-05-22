CEO-ul Bolt a concediat întreaga echipă de HR: „Crea probleme care nu existau”

Directorul general al companiei fintech Bolt, Ryan Breslow, a concediat întreaga echipă din departamanetul de resurse umane, pe temeiul că „crea probleme care nu existau”.

CEO-ul Bolt a concediat întreaga echipă de HR

În cadrul Summitului Workforce Innovation, organizat de Fortune, într-o discuție purtată cu directorul editorial Kristin Stoller, Ryan Breslow a declarat că a eliminat complet departamentul de resurse umane, din cauza problemelor inutile pe care angajații departamentului le creau.

„Aveam o echipă de HR, iar acea echipă crea probleme care nu existau. Problemele respective au dispărut când i-am lăsat să plece”, a spus Breslow.

El a descris această schimbare ca pe o revenire de la o companie „mare” la un „mod de startup”.

„Ne-am întors la modul de startup. HR-ul are sens în companii mari, stabile”, a spus el.

„S e livrează prea puțin și se plânge prea mult ”

Breslow a vorbit și despre reducerile de personal din companie, pe lângă cei de la departamanetul de HR, aproximativ 30% dintre angajați au fost concediați într-o dundă recentă.

Acesta le-ar fi transmis angajaților că, de acum înainte, Bolt va funcționa ca o organizație mult mai suplă și va integra inteligența artificială în centrul activității sale.

„Avem nevoie de o echipă orientată spre execuție. Există o cultură în care se livrează prea puțin și se plânge prea mult”, a spus Breslow.

După eliminarea departamentului de HR, Bolt a păstrat o echipă mai mică de „people operations”, pentru traininguri și suport intern.

Totuși, în ultimele luni au apărut informații despre întârzieri la plăți și contractori neplătiți, însă Breslow a negat că Bolt ar fi reținut bani sau salarii.

Scădere bruscă a evaluării

Fondată în 2014 de Breslow, în Stanford, Compania Bolt a ajuns să fie evaluată în 2022 la aproximativ 11 miliarde de dolari, având mii de angajați. Însă, odată cu plecarea lui Breslow din funcția de CEO, din 2022, evaluarea companiei a scăzut treptat. În 2024, compania a ajuns să fie evaluată la 300 de milioane de dolari, după mai multe valuri de concedieri.

Revenit la conducere în 2025, directorul general al Bolt, a susținut că problema a fost legată de deciziile greșite și cheltuielile prea mari.

Recomandarea autorului: